Врач объяснил, как справиться с летней депрессией

Врач Котов: режим сна поможет справиться с летней депрессией
Базовые меры самопомощи помогут справиться с летней депрессией, которую отличают раздражительность, тревога, внутреннее напряжение, нарушения сна и снижение аппетита. Об этом «Москве 24» рассказал врач-психиатр, психотерапевт Виталий Котов.

Он отметил, что прежде всего важно различать обычные изменения настроения, в том числе под влиянием погоды, от клинической депрессии. Последняя проявляется устойчивым снижением настроения, концентрации внимания, чувством вины, утратой интереса или удовольствия от привычной деятельности. Такое состояние требует обращения к специалисту.

Если же изменения связаны со сменой сезона, стоит наладить режим сна, использовать специальные шторы, блокирующие свет, и маски на глаза, а также сохранять относительно стабильное время сна и пробуждения. Кроме того, важно правильно подбирать одежду по погоде, избегать длительного пребывания на солнце, соблюдать питьевой режим, чтобы избежать перегрева и обезвоживания.

Котов также призвал контролировать прием алкоголя и стимуляторов.

«В жаркую погоду алкоголь переносится хуже, а избыток кофеина может усиливать тревогу, раздражительность и нарушения сна. Особенно это касается людей с тревожными и аффективными расстройствами», – подчеркнул психиатр.

Он также посоветовал поддерживать базовую физическую активность.

Клинический психолог Дарья Яушева до этого говорила, что ухудшение настроения и появление эмоционального дискомфорта являются признаками сезонного аффективного расстройства (летней депрессии).

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще скупать игрушки для борьбы со стрессом.

 
