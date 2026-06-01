Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Психолог объяснила, как распознать летнюю депрессию

Психолог Яушева: ухудшение настроения может быть связано с летней депрессией
Premreuthai/Shutterstock/FOTODOM

Ухудшение настроения и появление эмоционального дискомфорта являются признаками сезонного аффективного расстройства (летней депрессии). Об этом «Москве 24» рассказала клинический психолог Дарья Яушева.

«О летней депрессии говорят не так часто, как об осенней или зимней, однако она способна влиять на жизнь не меньше. Расстройство возникает чаще всего из-за плохого качества сна на фоне жары. Нарушаются циркадные ритмы (биологические часы) и становится сложнее уснуть», — пояснила эксперт.

По ее словам, в таких условиях организм не получает качественного восстановления, что влияет на эмоциональную регуляцию и уровень энергии. Это может приводить к тревожности, раздражительности, снижению аппетита и неспособности справляться со стрессом.

Яушева добавила, что летняя депрессия может появиться и из-за смены привычного ритма жизни, когда появляется ощущение каникул, но остается прежнее количество рабочих задач. Для психики это выступает как дополнительная нагрузка. Еще одна причина — социальная. У многих сформировано мнение, что в летнее время важно путешествовать и вести активный образ жизни, однако, не у всех есть физические или финансовые возможности соответствовать этим требованиям. В результате у людей появляется давление, а после — депрессия.

Психолог бренда эмоциональных товаров modi Анастасия Мироненко до этого рассказала «Газете.Ru», что взрослые, сохраняющие детские или подростковые увлечения, скупают персонажей из любимых фильмов и сериалов не ради практической пользы, а для получения положительного опыта, приятных эмоций и борьбы со стрессом.

Ранее диетолог назвала два плюса мороженого.

 
Теперь вы знаете
Второй удар по Запорожской АЭС за сутки, победа российской гимнастки и шишечный бум. Главное за 31 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!