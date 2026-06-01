Психолог объяснила, как распознать летнюю депрессию

Ухудшение настроения и появление эмоционального дискомфорта являются признаками сезонного аффективного расстройства (летней депрессии). Об этом «Москве 24» рассказала клинический психолог Дарья Яушева.

«О летней депрессии говорят не так часто, как об осенней или зимней, однако она способна влиять на жизнь не меньше. Расстройство возникает чаще всего из-за плохого качества сна на фоне жары. Нарушаются циркадные ритмы (биологические часы) и становится сложнее уснуть», — пояснила эксперт.

По ее словам, в таких условиях организм не получает качественного восстановления, что влияет на эмоциональную регуляцию и уровень энергии. Это может приводить к тревожности, раздражительности, снижению аппетита и неспособности справляться со стрессом.

Яушева добавила, что летняя депрессия может появиться и из-за смены привычного ритма жизни, когда появляется ощущение каникул, но остается прежнее количество рабочих задач. Для психики это выступает как дополнительная нагрузка. Еще одна причина — социальная. У многих сформировано мнение, что в летнее время важно путешествовать и вести активный образ жизни, однако, не у всех есть физические или финансовые возможности соответствовать этим требованиям. В результате у людей появляется давление, а после — депрессия.

