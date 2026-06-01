В ОП РФ рассказали, когда синоптики могут быть привлечены к ответственности

Синоптики не несут ответственности за публичные прогнозы из-за их вероятностного характера, но при работе с конкретными организациями ответственность может наступить при доказанной небрежности. Об этом ТАСС рассказал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

По его словам, если прогноз предоставляется для конкретных организаций, например, аэропортов или авиакомпаний, то ответственность наступает.

«Если будет доказано, что синоптик действовал небрежно, <...> может наступить гражданско-правовая ответственность», — сказал Машаров.

Он добавил, что при анализе неверных прогнозов проводится исследование причин ошибки — была ли это простая небрежность или же аномальные природные условия.

По данным Гидрометцентра России, в настоящее время точные прогнозы можно сделать максимум на пять дней, остальное является предположением.

До этого ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что в Москве постепенное повышение температуры начнется в выходные, а на следующей неделе в столице будет по-настоящему жарко. Ко 2 июня воздух в Москве прогреется до +23°C, а 3 и 4 июня погода составит норму для начала июня — +20-25°C. Осадков в эти дни не ожидается, будет переменная облачность. С 5 по 7 июня в столице может пройти небольшой дождь, но будет тепло — +22-27°C.

Ранее москвичам рассказали, когда в регион вернется тепло.