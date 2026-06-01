Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

В ОП РФ рассказали, когда синоптики могут быть привлечены к ответственности

Машаров: если прогноз предоставляется для организаций, то ответственность наступает
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Синоптики не несут ответственности за публичные прогнозы из-за их вероятностного характера, но при работе с конкретными организациями ответственность может наступить при доказанной небрежности. Об этом ТАСС рассказал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

По его словам, если прогноз предоставляется для конкретных организаций, например, аэропортов или авиакомпаний, то ответственность наступает.

«Если будет доказано, что синоптик действовал небрежно, <...> может наступить гражданско-правовая ответственность», — сказал Машаров.

Он добавил, что при анализе неверных прогнозов проводится исследование причин ошибки — была ли это простая небрежность или же аномальные природные условия.

По данным Гидрометцентра России, в настоящее время точные прогнозы можно сделать максимум на пять дней, остальное является предположением.

До этого ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что в Москве постепенное повышение температуры начнется в выходные, а на следующей неделе в столице будет по-настоящему жарко. Ко 2 июня воздух в Москве прогреется до +23°C, а 3 и 4 июня погода составит норму для начала июня — +20-25°C. Осадков в эти дни не ожидается, будет переменная облачность. С 5 по 7 июня в столице может пройти небольшой дождь, но будет тепло — +22-27°C.

Ранее москвичам рассказали, когда в регион вернется тепло.

 
Теперь вы знаете
Второй удар по Запорожской АЭС за сутки, победа российской гимнастки и шишечный бум. Главное за 31 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!