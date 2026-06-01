Россиянам рассказали о мошенничестве с криптовалютой на Бали

Мошенники на Бали обманывают россиян с помощью обмена криптовалюты
Andrew Angelov/Shutterstock/FOTODOM

На индонезийском острове Бали стали частыми случаи криптомошенничества против иностранных туристов, в том числе россиян. Об этом РИА Новости рассказали представители российской диаспоры.

Аферисты через мессенджер Telegram предлагают «выгодно» обменять USDT, после чего исчезают с деньгами или показывают поддельное банковское приложение с якобы отправленным переводом. При этом в ряде случаев злоумышленники демонстрируют туристам фальшивые скриншоты банковских переводов или приложения, которые визуально не отличаются от интерфейсов крупных индонезийских банков. Потерпевшие видят уведомление об успешной оплате и передают наличные или подтверждают криптоперевод, но в итоге деньги на их счет так и не поступают.

Собеседники агентства отметили, что такие схемы особенно часто применяются в отношении работающих удаленно иностранцев и туристов, кактивно использующих криптовалюту для расчетов и обмена денег на индонезийские рупии. Чаще всего пострадавшими становятся россияне, которые впервые находятся в Индонезии и не знакомы с местной банковской системой.

