В Дубае накрыли сеть криптомошенников, которые влюбляли в себя жертв

В Дубае ликвидировали сеть ИТ-мошенников и задержали 276 человек
Правоохранительные органы Китая, США и Объединенных Арабских Эмиратов провели совместную операцию в Дубае и ликвидировали сеть телекоммуникационных мошенников. Об этом сообщило Министерство общественной безопасности КНР.

По данным следствия, злоумышленники знакомились с жертвами через социальные сети, выстраивали с ними романтические отношения и завоевывали доверие. После этого людей убеждали вкладывать деньги в якобы высокодоходные криптовалютные проекты.

В представители китайской стороны назвали ликвидацию этой сети важным результатом международного сотрудничества. Как уточнили в ведомстве, операция в таком трехстороннем формате прошла впервые. В результате силовики ликвидировали девять пунктов, откуда действовали мошенники. В ходе рейдов задержали 276 подозреваемых.

Ведомство также сообщило, что китайская полиция намерена расширять взаимодействие с другими странами для выявления и ликвидации центров телефонного и интернет-мошенничества, а также задержания причастных к этим схемам.

Ранее психологи поясняли, что даже образованные люди могут стать жертвами мошенников из-за социальной незрелости и внушаемости.

 
