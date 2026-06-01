Стало известно, как изменились тарифы на интернет в России

Телеком-эксперт Скворцов: интернет в России изменился в цене на 20%

За последние полтора года стационарный домашний интернет в России вырос в цене более чем на 20%. Зачастую абоненты списывают это на инфляцию. Но, как пояснил «Газете.Ru» основатель сервиса Dominternet.ru Сергей Скворцов, причины кроются в себестоимости услуги.

Один из главных факторов — затраты операторов на инфраструктуру. «Значительная часть тарифа формируется за счет затрат на новые магистральные сети, обновление и ремонт оборудования. Это не работает по принципу «провели оптику и забыли». Специалисты регулярно проверяют, меняют устаревшие элементы, устраняют аварии», — объясняет Скворцов. После 2022 года поставки активного сетевого оборудования (коммутаторов, трансиверов, терминалов) стали сложнее и дороже.

Другую часть цены составляют «невидимые» издержки: хранение данных, фильтрация трафика и исполнение «пакета Яровой». Провайдеры за свой счет обязаны обслуживать СОРМ — систему оперативно-розыскных мероприятий.

«Оборудование покупает и обслуживает провайдер. Сертификация, обновления, системы хранения — все это требует инвестиций и влияет на тариф», — поясняет эксперт.

«Параллельно идет технологическая перестройка: компании переходят на отечественное ПО, адаптируют инфраструктуру. Это случай, когда пользователь не видит, за что платит. Между состояниями «интернет работает или нет» стоит большой объем работы», — добавил он.

Еще одна причина — консолидация рынка. Доля крупных игроков растет, пространство для ценовой конкуренции сужается.

«Сегодня более 70% рынка фиксированного широкополосного доступа контролирует пятерка крупнейших игроков. Снижение конкуренции сказывается на ценах», — считает Скворцов.

Малым компаниям сложнее конкурировать: развертывание оптоволокна окупается 5–7 лет, а стоимость привлечения абонента растет.

«В маленьких городах часто один-два оператора. В Москве в одном доме может быть более пяти провайдеров. Доступные тарифы можно проверять онлайн с помощью независимых сервисов», — поясняет эксперт.

Скворцов советует ежегодно пересматривать свой тариф и выбирать более выгодные варианты — новым абонентам часто дают скидки до 30–50%.

«Не стесняйтесь менять провайдера или запрашивать причины повышения цены. Отключите платные опции, если не пользуетесь. Осознанный выбор и контроль подписок — ваши главные инструменты экономии», — резюмировал собеседник «Газеты.Ru».

