Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Стало известно, как изменились тарифы на интернет в России

Телеком-эксперт Скворцов: интернет в России изменился в цене на 20%
PerfectWave/Shutterstock/FOTODOM

За последние полтора года стационарный домашний интернет в России вырос в цене более чем на 20%. Зачастую абоненты списывают это на инфляцию. Но, как пояснил «Газете.Ru» основатель сервиса Dominternet.ru Сергей Скворцов, причины кроются в себестоимости услуги.

Один из главных факторов — затраты операторов на инфраструктуру. «Значительная часть тарифа формируется за счет затрат на новые магистральные сети, обновление и ремонт оборудования. Это не работает по принципу «провели оптику и забыли». Специалисты регулярно проверяют, меняют устаревшие элементы, устраняют аварии», — объясняет Скворцов. После 2022 года поставки активного сетевого оборудования (коммутаторов, трансиверов, терминалов) стали сложнее и дороже.

Другую часть цены составляют «невидимые» издержки: хранение данных, фильтрация трафика и исполнение «пакета Яровой». Провайдеры за свой счет обязаны обслуживать СОРМ — систему оперативно-розыскных мероприятий.

«Оборудование покупает и обслуживает провайдер. Сертификация, обновления, системы хранения — все это требует инвестиций и влияет на тариф», — поясняет эксперт.

«Параллельно идет технологическая перестройка: компании переходят на отечественное ПО, адаптируют инфраструктуру. Это случай, когда пользователь не видит, за что платит. Между состояниями «интернет работает или нет» стоит большой объем работы», — добавил он.

Еще одна причина — консолидация рынка. Доля крупных игроков растет, пространство для ценовой конкуренции сужается.

«Сегодня более 70% рынка фиксированного широкополосного доступа контролирует пятерка крупнейших игроков. Снижение конкуренции сказывается на ценах», — считает Скворцов.

Малым компаниям сложнее конкурировать: развертывание оптоволокна окупается 5–7 лет, а стоимость привлечения абонента растет.

«В маленьких городах часто один-два оператора. В Москве в одном доме может быть более пяти провайдеров. Доступные тарифы можно проверять онлайн с помощью независимых сервисов», — поясняет эксперт.

Скворцов советует ежегодно пересматривать свой тариф и выбирать более выгодные варианты — новым абонентам часто дают скидки до 30–50%.

«Не стесняйтесь менять провайдера или запрашивать причины повышения цены. Отключите платные опции, если не пользуетесь. Осознанный выбор и контроль подписок — ваши главные инструменты экономии», — резюмировал собеседник «Газеты.Ru».

Ранее россиянам объяснили, как выбрать интернет-провайдера, если вы в этом ничего не понимаете.

 
Теперь вы знаете
Второй удар по Запорожской АЭС за сутки, победа российской гимнастки и шишечный бум. Главное за 31 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!