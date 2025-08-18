Россиянам объяснили, как выбрать интернет-провайдера, если вы в этом ничего не понимаете

На фоне роста цен на домашний интернет и жалоб пользователей на скрытые ограничения все больше людей задумываются, как не переплачивать и при этом не остаться без связи. Разобраться в десятках тарифов и условий бывает сложно, особенно если вы не погружены в тему. Александр Лёвочкин, основатель сервиса 101internet.ru , рассказал «Газете.Ru», на что обращать внимание при выборе и какие вопросы задать, чтобы не подписать невыгодный договор на долгий срок.

«В рекламе провайдеры нередко делают акцент на высокой скорости — 500 Мбит/с, 1 Гбит/с и выше. Но большинству семей хватает куда меньших показателей: одному-двум пользователям достаточно 50 Мбит/с, семье из трех-четырех человек — около 100 Мбит/с, а при пяти и более активных устройствах оптимально выбрать 200 Мбит/с», — объяснил он.

Основной пожиратель трафика — просмотр видео в высоком разрешении, например, в 4K. Но даже если вы смотрите такие ролики или работаете с тяжелыми файлами, то для большинства задач хватит вышеуказанных 50–200 мб/с.

«Даже тариф на 1 Гбит/с не спасет, если Wi-Fi работает при слабом сигнале — в таком случае скорость между роутером и устройством может снизиться до 1–3 Мбит/с. Поэтому на первый план выходит не выбор тарифа, а подбор подходящего Wi-Fi-роутера и его правильная установка», — сказал эксперт.

Когда выбираешь роутер, можно утонуть в параметрах — антенны, частота, диапазон, QoS и прочая техника. Но для обычного пользователя это почти ничего не значит. Достаточно, чтобы модель была популярной, с хорошими отзывами и подходила по бюджету.

«Логика простая: маленькая квартира — недорогой роутер, средняя — устройство среднего сегмента, большой дом или пентхаус — мощная Mesh-система, то есть система из нескольких точек доступа, объединенных в одну сеть, которая позволяет свободно перемещаться по дому без потери сигнала. Такие системы знакомы многим по отелям, где интернет ловит одинаково хорошо и в номере, и в лобби без необходимости переподключаться к другой сети», — добавил он.

Если скорость падает только в одной комнате, скорее всего, сигнал глушат стены или мебель. Поместите роутер ближе к центру квартиры, а не у входа, и избегайте установки в металлические или стеклянные шкафы.

«Если интернет начинает тормозить примерно в одно и то же время, чаще всего по вечерам или в выходные, причина может быть не в тарифе или роутере, а в самом провайдере. Такое бывает, когда к магистральному кабелю с ограниченной пропускной способностью подключают больше клиентов, чем он может обслуживать. В часы пик скорость делится между всеми, и у каждого она падает. В этой ситуации менять тариф или покупать новый роутер бессмысленно — поможет только переход к другому провайдеру», — рассказал эксперт.

Он также перечислил вопросы, которые нужно задать перед подключением.

«На какой срок я подписываю договор и сколько стоит расторгнуть его раньше времени? Некоторые провайдеры устанавливают штрафы или требуют оплатить оставшиеся месяцы при расторжении. Если оборудование (роутер или ТВ-приставка) в аренде или рассрочке — что будет при досрочном расторжении? Хватает ли мощности сети, к которой подключен мой дом? Это влияет на стабильность работы в часы нагрузки. Какие дополнительные услуги включены в тариф и можно ли от них отказаться?» — рассказал он.

Если у вас уже есть мобильная связь от крупного оператора, уточните, можно ли объединить ее с домашним интернетом в один пакет. Комплексные предложения могут снижать ежемесячный платеж на 30–50%, что дает экономию до 5 тысяч рублей в год.

«Перед подключением стоит сравнить все предложения провайдеров по вашему адресу — удобнее всего делать это на специализированных сервисах. Это примерно то же самое, как мы привыкли делать на популярных маркетплейсах: в одном месте можно посмотреть весь ассортимент, сравнить цены, почитать отзывы и понять, что лучше подойдет. С интернетом принцип такой же — это экономит время и дает более полную картину», — резюмировал эксперт.

Ранее россиянам объяснили, какие настройки роутера надо изменить сразу после покупки.