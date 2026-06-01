Больше половины аллергиков в России не могу работать больше 6 часов из-за симптомов

PR Perfect: 65% аллергиков не могут работать больше 6 часов в день

Больше половины (65%) аллергиков в разгар сезона аллергии не могут продуктивно работать больше 6 часов в день. Это показало исследование коммуникационного агентства PR Perfect, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Из них 29,4% отмечают, что работают эффективно меньше 3 часов в день, 29,5% — 5–6 часов, а 5,9% респондентов — 4 часа. Лишь 35,3% респондентов сохраняют обычную работоспособность (7–8 часов в день).

Также выяснилось, что 35,3% опрошенных ежедневно тратят на симптомы аллергии и восстановление после них 1,5 часа и более. А 52,9% отметили, что допускают рабочие ошибки в сезон аллергии чаще, чем в остальное время года: 35,3% путали цифры в документах и принимали неверные решения из-за невнимательности, 23,5% опаздывали на важные встречи, 17,6% пропускали дедлайны или отправляли письма не тому адресату.

При этом 29,5% уже получали замечание или устный выговор от руководства.

Тем не менее 82,4% предпочитают терпеть и не уходят на больничный, продолжая работать в сезон обострения.

Кристина Петрова, основатель коммуникационного агентства PR Perfect:

«Мы много говорим о выгорании, стрессе и мотивации, но иногда упускаем из виду более простые вещи, например физическое самочувствие сотрудника в сезон аллергии. Человеку с заложенным носом, слезящимися глазами и на антигистаминных препаратах сложно сохранять прежнюю концентрацию в течение всего дня. При этом корпоративная культура не всегда предполагает возможность адаптировать график под подобные сезонные особенности. Я думаю, что компании, которые обратят внимание на этот фактор, например предложат гибкий старт дня или удаленную работу в апреле — июне, могут не только повысить реальную продуктивность, но и укрепить свою репутацию как ответственного работодателя».

