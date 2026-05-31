Движение на красной ветке метро Москвы восстановили после задымления в вагоне поезда

Движение на Сокольнической линии метро Москвы восстановлено и вводится в график. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

По данным ведомства, локальную неисправность машинист устранил самостоятельно.

До этого сообщалось, что в столице на красной ветке метрополитена в вагоне поезда произошел хлопок и возникло задымление. На кадрах с места происшествия в вагоне виден дым, а пассажиры закрывают рты и носы шарфами и одеждой.

Очевидцы рассказали «Осторожно, новости», что людей начали выводить из поезда, когда задымило сильнее.

Столичный дептранс написал в Telegram-канале, что на восточном участке Сокольнической линии интервалы между поездами были увеличены для проверки состава. Потом движение между станциями «Комсомольская» и «Бульвар Рокоссовского» приостановили. В итоге машинисту удалось самостоятельно устранить неисправность.

