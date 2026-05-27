Москвичи проводят в метро в среднем 24 минуты, чаще всего они слушают поп и рэп

Среднее время поездки москвичей в метро составляет 24 минуты. А не дают заскучать горожанам в подземке чаще всего поп, рэп, детективы и книги в жанре фэнтези. Это показало исследование ON Медиа и мосметро, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По данным Московского метрополитена, с 6 до 10 утра в будни москвичи ежедневно совершают 2,28 млн поездок. Основной поток приходится всего на два часа — с 7 до 9 утра совершается 1,45 млн поездок – это почти две трети всего утреннего трафика. Самый востребованный час — с 8 до 9, когда метро перевозит более 800 тыс. пассажиров.

Вечерний пассажиропоток оказался выше утреннего: с 17 до 21 москвичи совершают 2,55 млн поездок. При этом вечером поездки распределяются более равномерно.

Средняя длительность поездки и утром, и вечером составляет около 24 минут.

«Мобильная сеть покрывает 100% инфраструктуры метрополитена, в том числе тоннели, переходы, вестибюли и эскалаторы. Это дает возможность москвичам и гостям города оставаться на связи в пути», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Оказалось, что чаще всего москвичи включают в метро поп и рэп, читают фэнтези, современную литературу и детективы, а вечером переключаются на комедии и триллеры.

Так, поп, рэп и танцевальная музыка чаще всего сопровождают москвичей утром и вечером, выяснили аналитики сервиса «КИОН Музыка».

Среди самых популярных треков за последний год — Homay группы AY YOLA и «Советский Союз» ИИ-артиста Керсари: они лидируют как утром, так и вечером. В утренние часы пользователи чаще включают более лирические треки, такие как «Тону» от HOLLYFLAME, а вечером — «БАНК» от Zivert и ICEGERGERT.

Самым популярным исполнителем оказался Баста, чья музыка стабильно востребована в любое время суток. В утренний топ-3 также входят Zivert и Григорий Лепс, а вечером они меняются местами.

Фэнтези, современная литература и детективы остаются самыми популярными жанрами в наиболее загруженные часы, обнаружили аналитики книжного сервиса «КИОН Строки».

В утренние часы в топе предпочтений — нон-фикшен бестселлер «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона о том, как справляться с жизненными трудностями, бессмертная классика «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова и роман-катастрофа «Тоннель» Яны Вагнер о запертых в пробке под Москвой-рекой людях.

В вечернее время в лидерах оказались роман-антиутопия «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд, роман «Все, что мы не завершили» Ребекки Яррос о влиянии незавершенных конфликтов на будущее и классическая пьеса Александра Островского об упадке дворянства «Лес».

Детективы, драмы, триллеры и комедии чаще всего выбирают москвичи в начале и конце дня. Зрители чаще включают именно полнометражные фильмы, а пики просмотров приходятся на 9–10 часов утром и на 20–21 час вечером, сообщил онлайн-кинотеатр «КИОН».

Так, утром в топе — криминальная драма «Кончится лето» с Юрой Борисовым, сериал «Первый номер» с Евгением Цыгановым и фэнтези «Алиса в Стране чудес» с Аней Пересильд.

Вечером выбор меняется: пользователи чаще включают комедию «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым, детектив «Красный шелк» с Милошем Биковичем и триллер «Горничная» с Амандой Сайфред и Сидни Суини.

