Стало известно число жертв обрушения строящейся высотки на Филиппинах

Число погибших в результате обрушения строящегося девятиэтажного здания в филиппинском городе Анхелес достигло 11 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести и могут оставаться в руинах. Об этом сообщил телеканал GMA News.

Разбор завалов на месте происшествия на улице Теодоро в районе Балибаго продолжаются, спасатели ищут тела погибших. Обнаружить выживших практически нет шансов, поскольку здание рухнуло 24 мая.

Как уточнял руководитель пресс-службы городской администрации Джей Пелайо, под обломками оказались десятки строительных рабочих, хотя обрушение произошло ночью. Порядка 10 человек смогли выбраться из-под завалов самостоятельно, еще 26 были спасены в первые часы после инцидента.

Серьезные повреждения получило ближайшее к стройке здание отеля, там получил тяжелые травмы турист из Малайзии, который впоследствии скончался.

Власти Анхелеса уточняли, что рухнувшее здание должно было превратиться в кондо-отель. На момент ЧП рабочие уже начали возводить бассейн на 10-м этаже.

Ранее в турецком районе Мармарис во время реконструкции рухнул отель.

 
