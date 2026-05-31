Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Православный активист предложил сажать каннибалов на пожизненное

Активист Иванов: каннибалы должны приговариваться к пожизненному без права на УДО
Алексей Филиппов/РИА Новости

Преступники, осужденные за каннибализм, как правило, не меняются — выпускать их из тюрем безответственно. Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделился активист, лидер движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его мнению, людоедов нельзя отпускать из тюрем.

«Лица, осужденные за убийства с каннибализмом, должны приговариваться к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Это не вопрос «гуманизма», это вопрос безопасности. Это не просто убийцы. Это те, кто утратил образ Божий, кто перешагнул границу, отделяющую человека от зверя. Их не «исправить». Их можно только изолировать навсегда. Как православный христианин я говорю: милосердие возможно, но оно не должно быть безумным. Мы должны защитить живых, а не жалеть людоедов. Мы знаем конкретные примеры. Эти люди режут, едят, а потом спокойно возвращаются к своим семьям, в свои поселки», — заявил он.

Общественник считает, что депутаты Госдумы обязаны принять поправки в законодательство и «остановить опасный эксперимент» над обществом.

«А семьи жертв живут в страхе. Они знают: этот человек уже убивал однажды. Убьет ли он снова? Статистика неумолима: многие из помилованных после возвращения совершают новые преступления. Их психика сломана, их страсти не угасли. Выпускать их — значит обрекать на смерть новых невинных людей. Где гарантия, что, вернувшись в обычную жизнь, они не начнут охотиться снова? Никто не даст такой гарантии. Поэтому я призываю депутатов внести поправки в Уголовный кодекс: ввести обязательное пожизненное лишение свободы за убийства, совершенные с каннибализмом, и запретить условно-досрочное освобождение для таких преступников. Это не жестокость. Это необходимая защита общества от тех, кто однажды уже съел человека. В противном случае мы просто поощряем зло и подвергаем опасности жизни наших граждан. Пока мы спорим о гуманизме, убийцы-людоеды выходят на свободу», — подытожил он.

Ранее «сосновский маньяк» погиб после возвращения в зону СВО.

 
Теперь вы знаете
Курение приводит к слепоте. Почему это не байка, а реальность
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!