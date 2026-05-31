Православный активист предложил сажать каннибалов на пожизненное

Преступники, осужденные за каннибализм, как правило, не меняются — выпускать их из тюрем безответственно. Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделился активист, лидер движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его мнению, людоедов нельзя отпускать из тюрем.

«Лица, осужденные за убийства с каннибализмом, должны приговариваться к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Это не вопрос «гуманизма», это вопрос безопасности. Это не просто убийцы. Это те, кто утратил образ Божий, кто перешагнул границу, отделяющую человека от зверя. Их не «исправить». Их можно только изолировать навсегда. Как православный христианин я говорю: милосердие возможно, но оно не должно быть безумным. Мы должны защитить живых, а не жалеть людоедов. Мы знаем конкретные примеры. Эти люди режут, едят, а потом спокойно возвращаются к своим семьям, в свои поселки», — заявил он.

Общественник считает, что депутаты Госдумы обязаны принять поправки в законодательство и «остановить опасный эксперимент» над обществом.

«А семьи жертв живут в страхе. Они знают: этот человек уже убивал однажды. Убьет ли он снова? Статистика неумолима: многие из помилованных после возвращения совершают новые преступления. Их психика сломана, их страсти не угасли. Выпускать их — значит обрекать на смерть новых невинных людей. Где гарантия, что, вернувшись в обычную жизнь, они не начнут охотиться снова? Никто не даст такой гарантии. Поэтому я призываю депутатов внести поправки в Уголовный кодекс: ввести обязательное пожизненное лишение свободы за убийства, совершенные с каннибализмом, и запретить условно-досрочное освобождение для таких преступников. Это не жестокость. Это необходимая защита общества от тех, кто однажды уже съел человека. В противном случае мы просто поощряем зло и подвергаем опасности жизни наших граждан. Пока мы спорим о гуманизме, убийцы-людоеды выходят на свободу», — подытожил он.

