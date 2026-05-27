«Сосновский маньяк» погиб после возвращения в зону СВО

Осужденный серийный преступник Андрей Кийко, известный как «сосновский маньяк», погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 41-летний Кийко умер около полугода назад на территории ДНР. После ранения и лечения в госпитале его вновь отправили в зону боевых действий в 2025 году. Предварительно, он погиб еще 25 декабря при выполнении боевых задач, однако эвакуировать тело не удалось.

До этого СМИ сообщали, что Кийко якобы разыскивают в Ленинградской области после побега из госпиталя.

Кийко был осужден за три убийства, восемь изнасилований и 11 разбойных нападений. Нападения на девушек он начал совершать еще в 19 лет возле парка Сосновки. Следствие установило, что преступник душил жертв, угрожал ножом, совершал изнасилования и грабежи. Часть пострадавших не выжила.

Серийного преступника искали более полутора лет. За это время правоохранители проверили около 800 человек. В январе 2007 года Кийко задержали, после чего он во всем признался. В 2008 году суд приговорил его к 22 годам колонии строгого режима, позднее срок увеличили до 25 лет.

По информации SHOT, в 2024 году Кийко оставалось семь лет до окончания срока, но он подписал контракт. В начале 2025 года он получил ранение и проходил лечение в госпиталях Ростова-на-Дону и Кронштадте.

Ранее на специальной военной операции погиб главарь банды «черных риелторов» Михаил Литовка.