«Страх силен»: в СПЧ оценили спрос на тюрьмы-гостиницы

Некоторые россияне выбирают тюрьмы-гостиницы для отдыха, чтобы «пощекотать нервы», но вряд ли спрос на такой досуг поднимется, поделилась мнением в беседе с «Газетой.Ru» член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева.

«В принципе, таких тюрем у нас раз-два и обчелся. И да, есть в Тобольске. Но а где еще они? Я думаю, что вряд ли кто-то назовет. Хотя, наверное, если бы они стали появляться по всей России, определенное количество людей пользовалось бы этой услугой, чтобы пощекотать нервы. Это, знаете, из серии, как сходить на квест ужасный, побояться — потрястись. Мне лично кажется, что они не будут массово распространяться по всей стране. И это связано с тем, что когда человек идет на квест, он понимает, что с ним не случится ничего того, что в этом квесте происходит. А когда он идет в гостиницу-тюрьму, он понимает, что это может с ним случиться — именно это будет останавливать соответственно. Особенно в нынешних условиях», — считает она.

Меркачева считает, что россияне из суеверных соображений не будут посещать тюрьмы-гостиницы — чтобы не притянуть беду.

«Я думаю, что все-таки абсолютное большинство людей не пошли бы в гостиницу-тюрьму, потому что для них это может стать реальностью, что называется, чтобы не накликать беду. Повторюсь, нашлась бы какая-то категория, которая бы захотела нервы пощекотать; какая-то — чтобы успокоить [себя], поскольку страх тюрьмы силен. И, возможно, они думают, что, побывав сутки в такой гостинице, им станет легче. Не знаю, станет или не станет. Но вот сейчас имеем то, что имеем. И еще бы хотела лично от себя добавить, что я бы не хотела, чтобы страну, в которой я живу, превращали в тюрьму, и чтобы тут были в каждом городе гостиницы-тюрьмы — не дай Бог, не хочется. И тюрем было как можно меньше», — заключила член СПЧ.

До этого издание Mash сообщило, что в России вырос спрос на отдых в гостиницах-тюрьмах. Особой популярностью у туристов пользуется переделанная в отель тобольская тюрьма, где в январе 1850 года во время этапирования в Омск находился писатель Федор Достоевский.

При достаточно высокой цене (от 8 тысяч рублей за сутки проживания) интерьеры номеров нарочито мрачные и примитивные, чтобы постоялец мог хотя бы отдаленно ощутить атмосферу прежней истории здания.

Тематическая направленность отдыха подкрепляется различными элементами из тюремного быта: например, в некоторых номерах еду под видом баланды подают через специальные отверстия в двери, а комнаты невысокой категории обставлены двухъярусными кроватями наподобие шконок. Вместо традиционных банных халатов гостям выдают тюремные робы.

Ранее стало известно, что российской туристке грозит казнь в ОАЭ за контрабанду 17 кг наркотиков.