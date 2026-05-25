Российской туристке грозит смертная казнь в ОАЭ за контрабанду 17 кг наркотиков

В ОАЭ российской туристке может грозить смертная казнь за попытку ввезти в страну крупную партию наркотиков, девушка утверждает, что чемодан с запрещенными веществами оформил на нее знакомый. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Туристка из Ивановской области прилетела в Эмираты вместе со своим знакомым из Британии, чтобы продлить визу в Таиланд. Девушка работала танцовщицей в одном из клубов, чтобы накопить на билет домой, и планировала вернуться в Россию в августе.

По словам ее родственников, инициатором поездки был иностранец. Он якобы взял у девушки паспорт, чтобы оплатить билеты. Мать туристки уверяет, что знакомый дистанционно оформил на нее багаж, в котором позже и обнаружили наркотики. Перед вылетом из аэропорта Бангкока россиянка находилась вместе с приятелем британца. Мужчина обменял свои два чемодана на маленький черный чемодан друга, где якобы лежало оборудование для дайвинга.

В Дубае туристке сообщили, что хотят досмотреть чемодан и нашли в нем 17 кг каннабиса. Британский знакомый пытался переложить вину на девушку, но сотрудники задержали обоих. В посольстве РФ в ОАЭ родственникам подтвердили только факт ареста. Первый адвокат потребовал за свои услуги не менее 20 млн рублей, семья наняла другого защитника, который запросил записи камер из аэропорта Бангкока, отпечатки пальцев с багажа и результаты экспертизы. Чтобы расплатиться с ним, родные открыли сбор средств.

По законам ОАЭ за распространение запрещенных веществ россиянке может грозить лишение свободы на срок от 10 лет до пожизненного заключения, либо смертная казнь.

Ранее партию из сотен килограммов гашиша пытались провезти в Узбекистан в экскаваторе.

 
