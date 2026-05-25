Российской туристке грозит смертная казнь в ОАЭ за контрабанду 17 кг наркотиков

Mash: в ОАЭ могут казнить туристку из России за контрабанду наркотиков

В ОАЭ российской туристке может грозить смертная казнь за попытку ввезти в страну крупную партию наркотиков, девушка утверждает, что чемодан с запрещенными веществами оформил на нее знакомый. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Туристка из Ивановской области прилетела в Эмираты вместе со своим знакомым из Британии, чтобы продлить визу в Таиланд. Девушка работала танцовщицей в одном из клубов, чтобы накопить на билет домой, и планировала вернуться в Россию в августе.

По словам ее родственников, инициатором поездки был иностранец. Он якобы взял у девушки паспорт, чтобы оплатить билеты. Мать туристки уверяет, что знакомый дистанционно оформил на нее багаж, в котором позже и обнаружили наркотики. Перед вылетом из аэропорта Бангкока россиянка находилась вместе с приятелем британца. Мужчина обменял свои два чемодана на маленький черный чемодан друга, где якобы лежало оборудование для дайвинга.

В Дубае туристке сообщили, что хотят досмотреть чемодан и нашли в нем 17 кг каннабиса. Британский знакомый пытался переложить вину на девушку, но сотрудники задержали обоих. В посольстве РФ в ОАЭ родственникам подтвердили только факт ареста. Первый адвокат потребовал за свои услуги не менее 20 млн рублей, семья наняла другого защитника, который запросил записи камер из аэропорта Бангкока, отпечатки пальцев с багажа и результаты экспертизы. Чтобы расплатиться с ним, родные открыли сбор средств.

По законам ОАЭ за распространение запрещенных веществ россиянке может грозить лишение свободы на срок от 10 лет до пожизненного заключения, либо смертная казнь.

