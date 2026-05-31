Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Мужчину заключили в тюрьму после того, как он забрызгал спермой женщин в магазинах

В Британии мужчина поплатился за распыление своей спермы на незнакомых женщин

В Великобритании мужчину приговорили к четырем годам тюрьмы за серию сексуальных нападений в супермаркетах, сообщает Metro.

По данным следствия, с мая по сентябрь прошлого года 27-летний Уильям Кидд обливал женщин собственной спермой из бутылки в магазинах в Чешире и Большом Манчестере.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как мужчина разбрызгивает что-то на волосы и спины покупательниц. При этом многие жертвы даже не подозревали о его присутствии.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что вещество, которым он их облил, на самом деле было его спермой. Кидд также тайно снимал женщин, включая одну с пятилетней дочерью, и запечатлел момент, когда она случайно задирает юбку.

При задержании он заявил, что «сексуально озабочен» и преследует женщин, «чтобы получить сексуальные ощущения». Подсудимый признался в 11 эпизодах сексуального насилия, двух случаях вуайеризма, восьми фактах скрытой съемки под одеждой без согласия и хранении каннабиса.

Кроме тюремного срока, суд выдал Кидду бессрочный ордер на предотвращение сексуального насилия.

Ранее мужчины несколько раз изнасиловали женщину и мочились ей в еду.

 
Теперь вы знаете
Курение приводит к слепоте. Почему это не байка, а реальность
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!