Мужчину заключили в тюрьму после того, как он забрызгал спермой женщин в магазинах

В Британии мужчина поплатился за распыление своей спермы на незнакомых женщин

В Великобритании мужчину приговорили к четырем годам тюрьмы за серию сексуальных нападений в супермаркетах, сообщает Metro.

По данным следствия, с мая по сентябрь прошлого года 27-летний Уильям Кидд обливал женщин собственной спермой из бутылки в магазинах в Чешире и Большом Манчестере.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как мужчина разбрызгивает что-то на волосы и спины покупательниц. При этом многие жертвы даже не подозревали о его присутствии.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что вещество, которым он их облил, на самом деле было его спермой. Кидд также тайно снимал женщин, включая одну с пятилетней дочерью, и запечатлел момент, когда она случайно задирает юбку.

При задержании он заявил, что «сексуально озабочен» и преследует женщин, «чтобы получить сексуальные ощущения». Подсудимый признался в 11 эпизодах сексуального насилия, двух случаях вуайеризма, восьми фактах скрытой съемки под одеждой без согласия и хранении каннабиса.

Кроме тюремного срока, суд выдал Кидду бессрочный ордер на предотвращение сексуального насилия.

