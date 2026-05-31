Женщина спасла попавшего в беду ворона и стала получать подарки от его сородичей

Жительница Канады спасла жизнь ворона и с тех пор получает подарки от его сородичей в знак благодарности, сообщает CTV News.

Однажды Лия Мэтью из Британской Колумбии обнаружила, что птица застряла в дверном проеме дома, и обратилась к пожарным, которые приехали с высокой лестницей и извлекли раненого ворона.

Затем женщина самостоятельно отвезла его в центр реабилитации дикой природы. По дороге спасенный ворон крепко вцепился в ее палец и не отпускал. Позже ему сделали операцию и отпустили на волю.

Спустя несколько дней женщина, гуляя со своей собакой, заметила, что ворона уронила у ее ног пучок перьев — это стало первым сюрпризом, который Лия восприняла как проявление признательности. Затем она получила от птиц палочки, комочки мха и даже маленькое птичье гнездо.

Ее утренние прогулки с собакой превратились в ритуал. Каждый раз вороны сопровождают их, пролетают рядом, кружат над домом. Лия говорит, что для нее это «главное событие дня», и считает, что такое взаимодействие с природой объединяет людей и животных.

