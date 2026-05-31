В Санкт-Петербурге включили песню при проверке систем оповещения в городе

При плановой проверке акустических систем оповещения в Санкт-Петербурге включили песню «Петербург». Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Композиция на музыку О.Щеглова и слова О.Воротынцевой и Е.Савельевой в исполнении народного артиста России Василия Герелло звучала после 12:00 (мск) во Фрунзенском районе города.

Пресс-служба администрации губернатора города ранее сообщила, что 31 мая в северной столице проводится плановая проверка акустических систем оповещения.

До этого в Москве для проверки систем оповещения включили музыку с пением птиц. Во время проверки громкоговорителей из динамиков можно было услышать голоса птиц, обитающих в Московском регионе. Звук можно было услышать в течение одной минуты.

4 марта практически во всех российских регионах прошла проверка систем оповещения гражданской обороны.

Ранее стало известно, что москвичей начали заманивать в сомнительные Telegram-каналы с оповещениями об атаках БПЛА.

 
