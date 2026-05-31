В Астраханской области перевернулась лодка с шестью пассажирами

МЧС России: двух человек ищут после опрокидывания лодки в Астраханской области
Лодка, на борту которой находились шесть человек, перевернулась в акватории реки Царев в Приволжском районе Астраханской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

По данным ведомства, маломерное судно отправилось в плавание в ночное время. Однако из-за несоблюдения правил безопасности лодка опрокинулась.

«Четыре человека из шести смогли выбраться на берег», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что водолазы продолжают искать еще двух человек. Сейчас в районе места происшествия ведутся оперативно-следственные мероприятия. Иная информация о случившемся в данный момент уточняется.

23 мая в акватории реки Большой Енисей в Республике Тыва перевернулась надувная лодка. В тот момент судно следовало из села Ий в Тоджинском районе к чабанской стоянке. На борту находились три человека, все они были без спасательных жилетов. Как рассказали в Главном управлении МЧС России по региону, одна из пассажирок — 46-летняя женщина — смогла самостоятельно добраться до берега. Еще два человека — 47-летняя женщина и 51-летний мужчина — пропали. К их поискам привлекли сотрудников правоохранительных органов, а также работников Центра Государственной инспекции по маломерным судам.

Ранее в Якутии лодка перевернулась после столкновения с затонувшим деревом.

 
