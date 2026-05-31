Россиянин заплатил мошенникам ради сохранения тайны своих подписок

В Твери мужчина заплатил мошенникам, чтобы его не разоблачили перед женой, сообщает полиция региона.

Недавно 38‑летний житель Заволжского района подписался на приватный эротический канал в Telegram и заплатил за это 10 тыс. рублей. После оплаты администраторы начали угрожать ему, что обнародуют переписку и сообщат его супруге об оформленной подписке.

За молчание с мужчины потребовали деньги, и он несколько раз перевел им средства, в общей сложности 93 тыс. рублей. Затем пострадавший обратился в полицию, заявив, что финансовые потери для него незначительны, главное — привлечь аферистов к ответственности.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас полиция устанавливает личности подозреваемых.

