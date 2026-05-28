Российская пенсионерка приняла участие в опросе и лишилась 5,6 млн рублей

В Череповце 73-летняя женщина лишилась сбережений, решив принять участие в опросе. Об этом сообщает УМВД России «Череповец».

Все началось с того, что неизвестные написали пенсионерке якобы она пропустила некое голосование жильцов. Под этим предлогом у нее выманили код из СМС. Сразу после этого ей пришло уведомление о взломе аккаунта на «Госуслугах». Испугавшись, женщина позвонила по номеру из сообщения.

Трубку взяла лжесотрудница Роскомнадзора. Преступница заявила, что личные данные пенсионерки якобы утекли к аферистам. Затем горожанку запугали уголовной ответственностью за доверенность, якобы оформленную на иноагента от ее имени. Для «спасения накоплений» злоумышленники велели ей перевести все деньги на «ячейку казначейства».

Обманутая пенсионерка опустошила счета и совершила свыше 30 переводов через банкоматы. Общий ущерб превысил 5,6 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

