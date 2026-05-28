Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Российская пенсионерка приняла участие в опросе и лишилась 5,6 млн рублей

В Череповце пенсионерка лишилась 5,6 млн рублей, поверив мошенникам
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В Череповце 73-летняя женщина лишилась сбережений, решив принять участие в опросе. Об этом сообщает УМВД России «Череповец».

Все началось с того, что неизвестные написали пенсионерке якобы она пропустила некое голосование жильцов. Под этим предлогом у нее выманили код из СМС. Сразу после этого ей пришло уведомление о взломе аккаунта на «Госуслугах». Испугавшись, женщина позвонила по номеру из сообщения.

Трубку взяла лжесотрудница Роскомнадзора. Преступница заявила, что личные данные пенсионерки якобы утекли к аферистам. Затем горожанку запугали уголовной ответственностью за доверенность, якобы оформленную на иноагента от ее имени. Для «спасения накоплений» злоумышленники велели ей перевести все деньги на «ячейку казначейства».

Обманутая пенсионерка опустошила счета и совершила свыше 30 переводов через банкоматы. Общий ущерб превысил 5,6 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Смоленске врач «задекларировала» для мошенников 28 млн рублей.

 
Теперь вы знаете
Встреча Путина и Токаева, право на работу с 12 лет и ограничения на YouTube для россиян с VPN. Главное за 28 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!