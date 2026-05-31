Стала известна площадь пожара на нефтебазе в Ростовской области

В Ростовской области площадь пожара на нефтебазе составила 3,2 тыс. кв. м

В населенном пункте Матвеев Курган Ростовской области площадь пожара на нефтебазе составляет 3 600 кв. м. Об этом заявила глава администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова.

«Очаг пожара полностью не локализован. Специалисты делают все возможное для минимизации последствий», — написала она.

По словам Алборовой, в ликвидации возгорания задействовано более ста человек.

По предварительной информации, повреждения получили 17 домов, автомобиль, три магазина и аптека. Чиновница уточнила, что энергоснабжение будет восстановлено в течение 30 минут.

До этого в Матвеево-Курганском районе Ростовской области из-за возгорания топливного хранилища эвакуировали жильцов ряда частных домов.

В ночь на 31 мая Ростовская область подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате падения обломков сбитых дронов на территории частного предприятия в Матвеево-Курганском районе начался пожар. Огонь охватил топливное хранилище.

По данным министерства обороны России, всего ночью над территорией страны перехватили 216 украинских БПЛА самолетного типа. Атаки отразили в Крыму, Краснодарском крае и девяти областях. Часть беспилотников сбили над акваторией Азовского моря.

Ранее житель Белгородской области получил ранение в результате удара БПЛА.