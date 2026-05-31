В Ростовской области после атаки БПЛА эвакуировали жителей ряда домов

Слюсарь: под Ростовом эвакуировали жителей домов у горящего топливного хранилища

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области из-за возгорания топливного хранилища эвакуировали жильцов ряда частных домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что властям пришлось эвакуировать жителей домов, расположенных рядом с предприятием, на территории которого произошел пожар. Решение было принято для обеспечения безопасности граждан.

«Людям ничего не угрожает. Экстренные службы работают на месте происшествия», — подчеркнул губернатор.

Слюсарь обратил внимание, что сведений о пострадавших не поступало.

В ночь на 31 мая Ростовская область подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате падения обломков сбитых дронов на территории частного предприятия в Матвеево-Курганском районе начался пожар. Огонь охватил топливное хранилище.

По данным министерства обороны России, всего ночью над территорией страны перехватили 216 украинских БПЛА самолетного типа. Атаки отразили в Крыму, Краснодарском крае и девяти областях. Часть беспилотников сбили над акваторией Азовского моря.

Ранее житель Белгородской области получил ранение в результате удара БПЛА.