МВД назвало слова и фразы, услышав которые нужно сразу бросать трубку

Телефонные мошенники продолжают использовать вымышленные термины и несуществующие процедуры, чтобы убедить жертву в законности своих требований и заставить ее действовать быстро. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве отметили, что злоумышленники нередко прибегают к псевдоофициальным формулировкам, создающим у человека ощущение участия в некой специальной государственной операции.

Одним из самых распространенных примеров остается так называемый «безопасный счет». В МВД подчеркнули, что в российской банковской системе не существует специальных, резервных или защищенных счетов Центробанка, МВД, ФСБ или Росфинмониторинга для перевода средств граждан. Любые предложения перевести деньги ради их сохранности являются мошенничеством.

Еще один популярный термин — «дистанционный обыск». В УБК напомнили, что правоохранительные органы не проводят обыски по видеосвязи, через мессенджеры или по телефону. Требования показать квартиру через камеру смартфона используются исключительно преступниками.

Также аферисты нередко говорят о «декларации наличных средств», убеждая граждан передать деньги курьеру или перевести их на указанные счета. В МВД подчеркнули, что подобной процедуры не существует ни в рамках проверок, ни при расследовании уголовных дел, ни для защиты от мошенников.

Кроме того, злоумышленники используют такие формулировки, как «внештатный сотрудник фельдъегерской службы», «зеркальный кредит», «защищенная банковская ячейка» и «встречный перевод».

В ведомстве предупредили, что общая цель подобных терминов — создать у человека впечатление сложной государственной процедуры, при которой нельзя сомневаться, задавать вопросы или перепроверять информацию. Чем более официально и необычно звучит формулировка, тем выше вероятность того, что речь идет о мошеннической схеме.

Ранее МВД сообщало о мошенниках, использующих сайты-клоны государственных органов.