Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

МВД назвало слова и фразы, услышав которые нужно сразу бросать трубку

МВД: мошенники придумали «дистанционные обыски» и «зеркальные кредиты»
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Телефонные мошенники продолжают использовать вымышленные термины и несуществующие процедуры, чтобы убедить жертву в законности своих требований и заставить ее действовать быстро. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве отметили, что злоумышленники нередко прибегают к псевдоофициальным формулировкам, создающим у человека ощущение участия в некой специальной государственной операции.

Одним из самых распространенных примеров остается так называемый «безопасный счет». В МВД подчеркнули, что в российской банковской системе не существует специальных, резервных или защищенных счетов Центробанка, МВД, ФСБ или Росфинмониторинга для перевода средств граждан. Любые предложения перевести деньги ради их сохранности являются мошенничеством.

Еще один популярный термин — «дистанционный обыск». В УБК напомнили, что правоохранительные органы не проводят обыски по видеосвязи, через мессенджеры или по телефону. Требования показать квартиру через камеру смартфона используются исключительно преступниками.

Также аферисты нередко говорят о «декларации наличных средств», убеждая граждан передать деньги курьеру или перевести их на указанные счета. В МВД подчеркнули, что подобной процедуры не существует ни в рамках проверок, ни при расследовании уголовных дел, ни для защиты от мошенников.

Кроме того, злоумышленники используют такие формулировки, как «внештатный сотрудник фельдъегерской службы», «зеркальный кредит», «защищенная банковская ячейка» и «встречный перевод».

В ведомстве предупредили, что общая цель подобных терминов — создать у человека впечатление сложной государственной процедуры, при которой нельзя сомневаться, задавать вопросы или перепроверять информацию. Чем более официально и необычно звучит формулировка, тем выше вероятность того, что речь идет о мошеннической схеме.

Ранее МВД сообщало о мошенниках, использующих сайты-клоны государственных органов.

 
Теперь вы знаете
Пожар на топливохранилище после атаки ВСУ, бензин по талонам и «развод» для отслуживших. Что нового к утру 31 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!