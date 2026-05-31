Украинцы на работе в Польше в основном разговаривают на русском языке. Об этом РИА Новости рассказал владелец одного из ресторанов Варшавы.

По его словам, в большинстве рабочих коллективов основную часть сотрудников составляют украинские мигранты. Ресторатор пояснил, что русский язык часто используется как универсальный для общения между украинцами с разным уровнем знания польского.

«Выбор падает именно на русский, так как значительная часть трудовых мигрантов прибывает из регионов, где русский язык был или остается распространенным в повседневной жизни», — сказал он.

По словам ресторатора, в результате в ряде сегментов рынка труда Польши формируется многоязычная среда, где польский язык используют ограниченно, а основное общение между мигрантами в итоге происходит на русском языке или смешанных языковых формах.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский, арестованный по обвинению в госизмене, заявил, что книжные магазины на Украине закрываются, поскольку в них продают литературу только на украинском языке, а местные жители хотят читать и думать на русском.

