Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Ресторатор в Польше рассказал, на каком языке общаются украинцы на работе

Варшавский ресторатор: украинцы на работе в Польше говорят по-русски
Gleb Garanich/Reuters

Украинцы на работе в Польше в основном разговаривают на русском языке. Об этом РИА Новости рассказал владелец одного из ресторанов Варшавы.

По его словам, в большинстве рабочих коллективов основную часть сотрудников составляют украинские мигранты. Ресторатор пояснил, что русский язык часто используется как универсальный для общения между украинцами с разным уровнем знания польского.

«Выбор падает именно на русский, так как значительная часть трудовых мигрантов прибывает из регионов, где русский язык был или остается распространенным в повседневной жизни», — сказал он.

По словам ресторатора, в результате в ряде сегментов рынка труда Польши формируется многоязычная среда, где польский язык используют ограниченно, а основное общение между мигрантами в итоге происходит на русском языке или смешанных языковых формах.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский, арестованный по обвинению в госизмене, заявил, что книжные магазины на Украине закрываются, поскольку в них продают литературу только на украинском языке, а местные жители хотят читать и думать на русском.

Ранее Зеленский во время пресс-конференции перешел на русский язык.

 
Теперь вы знаете
Пожар на топливохранилище после атаки ВСУ, бензин по талонам и «развод» для отслуживших. Что нового к утру 31 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!