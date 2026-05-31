NASA объяснило причину мощного взрыва в небе над Массачусетсом

Мощный грохот в американском штате Массачусетс, похожий на звук взрыва, был вызван разрушением в небе метеора. Об этом сообщает космическое агентство NASA в соцсети Х.

В NASA уточнили, что метеор взорвался на высоте более 60 километров. Высвободившаяся при распаде энергия оценивается в 300 тонн в тротиловом эквиваленте. Грохот слышали жители северо-восточной части Массачусетса и юго-востока Нью-Гэмпшира 30 мая днем. Жители разных районов Массачусетса описали звук как мощный хлопок, от которого содрогались дома. Источник грохота не удалось сразу установить, что вызвало в соцсетях различные версии.

В газете The New York Times сообщили, что среди предположений американцев были версии о нападении на США. Некоторые расценили громкий звук как ядерный удар или инопланетное вторжение. В полицию Бостона поступали звонки со всего штата Массачусетс. Поясняется, что жители Бостона и других мест, где был слышен взрыв, не могли увидеть его истинную причину из-за облачной погоды.

