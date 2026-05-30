Жители американского штата Массачусетс услышали грохот

WCVB: жители Массачусетса услышали мощный грохот
Жители американского штата Массачусетс в субботу днем услышали громкий грохот, источник которого пока не установлен. Об этом сообщает телеканал WCVB.

По данным источника, очевидцы из разных районов штата описывают звук как мощный хлопок, от которого содрогались дома, но его происхождение остается загадкой. Метеорологическая служба и команда синоптиков телеканала предположила, что причиной могло стать падение метеорита, хотя подтвердить это пока нельзя.

«Данные свидетельствуют о том, что это вполне возможно. Я не думаю, что это было землетрясение», — заявил метеоролог Эй Джей Бернетт.

До этого сообщалось, что ученые обнаружили новый поток метеоров, который, вероятно, образовался из-за разрушения астероида, подошедшего слишком близко к Солнцу. Анализ показал, что найденные объекты могут быть частью ранее неизвестного каменного кометоподобного тела, постепенно распадающегося под действием экстремального нагрева. Исследователь выделил группу из 282 метеоров с общим происхождением. Их орбиты указывали на объект, который проходит почти в пять раз ближе к Солнцу, чем Земля.

Новый поток, по мнению ученых, может формироваться похожим образом. Судя по поведению частиц при входе в атмосферу, они более хрупкие, чем типичные астероидные фрагменты, но прочнее кометного вещества. Исследователи предполагают, что сильный нагрев вызывает растрескивание поверхности астероида, высвобождение газов и постепенное разрушение тела. Родительский астероид пока не найден. Помочь в поисках может миссия NASA NEO Surveyor, запуск которой запланирован на 2027 год.

