Жители города на Крайнем Севере начали слышать по ночам «звуки ада»

SHOT: жители Заполярного жалуются на странный гул из Кольской скважины
Жители города Заполярный в Мурманской области в последнее время все чаще жалуются на странный гул по ночам. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, среди местных давно ходит легенда о том, что на месте Кольской сверхглубокой скважины, которую бурили в 1970-х, находятся «ворота в ад». Именно оттуда, по их мнению, и доносятся загадочные звуки. Источник отмечает, что недавно в город приехали любители аномалий из Санкт-Петербурга. Они взяли с собой сверхчувствительный микрофон и попытались ночью записать звуки из глубины.

«Эксперимент, по их словам, удался — на записи слышны странные вибрации и гул», — пишет SHOT.

Однако специалисты разрушили мистическую версию, сообщает источник. По словам ученых, все объясняется банальной физикой. В ясную безветренную ночь до Заполярного могут доноситься звуки самолетов из Норвегии — граница находится примерно в 10 км. Не исключено также, что гул исходит от ближайших предприятий, добавил Telegram-канал.

Кольская сверхглубокая скважина была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое глубокое вторжение человека в земную кору в 1997 году. Бурение велось с 1970 по 1991 год, глубина скважины составила 12 262 метра. В 1994 году проект закрыли. Весной 2020 года власти Мурманска объявили о планах сделать Кольскую сверхглубокую скважину туристическим объектом.

