Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Итальянский венеролог назвал самую уязвимую для сифилиса категорию европейцев

Венеролог Тровато: чаще всего ИППП в Европе болеют мужчины-геи
Shutterstock

В Европе самый высокий уровень распространения инфекций, передающихся половым путем (ИППП), фиксируется среди ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-мужчин. Об этом рассказал РИА Новости итальянский врач-дерматовенеролог, доцент отделения кожных и венерических заболеваний Университета Сиены Эмануэле Тровато.

«В группу повышенного риска также входят сексуально активные молодые люди, лица с несколькими половыми партнерами», — добавил он.

По словам медика, особенно высоки показатели распространения сифилиса и гонореи.

Тровато обратил внимание, что многие ИППП протекают бессимптомно, особенно у женщин или при локализации инфекции вне половых органов, что способствует неосознанному дальнейшему распространению этих инфекций.

«Именно поэтому целевые программы скрининга, сексуальное просвещение и повышение осведомленности населения остаются одними из важнейших инструментов общественного здравоохранения в борьбе с распространением таких заболеваний», — заявил специалист.

Кроме того, добавил итальянский венеролог, угроза заражения выше у тех, кто принимает доконтактную профилактику ВИЧ (PrEP), уже является носителем этого вируса или имеет ограниченный доступ к медицинской помощи и профилактическим программам. По его словам, метод PrEP изменил восприятие риска других инфекций в худшую сторону, поскольку косвенно способствует снижению использования барьерных методов контрацепции.

Также Тровато объяснял высокое распространение сифилиса и гонореи в Европе растущей популярностью приложений для знакомств, где многие ищут себе партнеров для секса.

Согласно отчету Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), опубликованному 21 мая, в 2024 году в Европе были зафиксированы рекордные за последние более чем десять лет показатели заболеваемости половыми инфекциями, включая сифилис и гонорею.

Ранее российский врач назвал причины вспышки сифилиса и гонореи в Европе.

 
Теперь вы знаете
Пожар на топливохранилище после атаки ВСУ, бензин по талонам и «развод» для отслуживших. Что нового к утру 31 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!