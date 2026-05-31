Венеролог Тровато: чаще всего ИППП в Европе болеют мужчины-геи

В Европе самый высокий уровень распространения инфекций, передающихся половым путем (ИППП), фиксируется среди ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-мужчин. Об этом рассказал РИА Новости итальянский врач-дерматовенеролог, доцент отделения кожных и венерических заболеваний Университета Сиены Эмануэле Тровато.

«В группу повышенного риска также входят сексуально активные молодые люди, лица с несколькими половыми партнерами», — добавил он.

По словам медика, особенно высоки показатели распространения сифилиса и гонореи.

Тровато обратил внимание, что многие ИППП протекают бессимптомно, особенно у женщин или при локализации инфекции вне половых органов, что способствует неосознанному дальнейшему распространению этих инфекций.

«Именно поэтому целевые программы скрининга, сексуальное просвещение и повышение осведомленности населения остаются одними из важнейших инструментов общественного здравоохранения в борьбе с распространением таких заболеваний», — заявил специалист.

Кроме того, добавил итальянский венеролог, угроза заражения выше у тех, кто принимает доконтактную профилактику ВИЧ (PrEP), уже является носителем этого вируса или имеет ограниченный доступ к медицинской помощи и профилактическим программам. По его словам, метод PrEP изменил восприятие риска других инфекций в худшую сторону, поскольку косвенно способствует снижению использования барьерных методов контрацепции.

Также Тровато объяснял высокое распространение сифилиса и гонореи в Европе растущей популярностью приложений для знакомств, где многие ищут себе партнеров для секса.

Согласно отчету Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), опубликованному 21 мая, в 2024 году в Европе были зафиксированы рекордные за последние более чем десять лет показатели заболеваемости половыми инфекциями, включая сифилис и гонорею.

