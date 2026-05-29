Итальянский врач объяснил вспышку сифилиса в Европе приложениями для знакомств

Рекордные показатели заболеваемости половыми инфекциями в европейских странах можно объяснить увеличением частоты случайных партнеров, это могло произойти благодаря распространению приложений для знакомств. Об этом РИА Новости заявил итальянский врач, специалист по дерматологии и венерологии Эмануэле Тровато.

«Мы наблюдаем частую смену случайных партнеров, более быстрое установление контактов и менее частое использование презервативов. Распространение приложений для знакомств, вероятно, способствовало ускорению контактов», — сказал он.

Доцент отделения кожных и венерических заболеваний Университета Сиены отметил, что рост числа инфекций в Европе обусловлен множеством факторов. По его мнению, изменения в сексуальном поведении людей и прогресс в диагностике играют значительную роль и дополняют друг друга.

«Вероятно, что наблюдаемый рост отражает как реальное увеличение распространения инфекций, так и улучшение способности систем здравоохранения по их выявлению», — резюмировал собеседник агентства.

До этого эксперт в сфере международного здравоохранения и врач с многолетним опытом работы за границей Александр Шамарин выразил мнение, что всплеск заболеваемости сифилисом и гонореей в Европе связан с культурной деградацией, несоблюдением базовых требований гигиены и неконтролируемой иммиграцией.

Ранее в Якутии врач скрыла наличие сифилиса у иностранцев и пошла под суд.

 
