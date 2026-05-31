В Минобороны назвали количество уничтоженных над Россией беспилотников за ночь

Минобороны: за ночь над регионами России уничтожены 216 беспилотников ВСУ
Valentyn Ogirenko/Reuters

За прошедшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 216 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом сообщило министерство обороны РФ в мессенджере «Макс».

«Перехвачены и уничтожены 216 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Ночью 31 мая на территории республики Крым был объявлен режим опасности атаки беспилотников. Региональное управление МЧС сообщало, что над полуостровом работали силы ПВО.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

Ранее стало известно, что ВСУ стали реже применять для ударов по России низколетящие беспилотники.

 
