В Кировской области на предприятии произошел пожар после атаки БПЛА

Пожар возник на предприятии в Уржумском районе Кировской области после атаки ВСУ

Пожар случился на предприятии в Уржумском районе Кировской области после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Соколов.

«Сегодня утром БПЛА атаковано предприятие на территории Уржумского района. Есть возгорание», — написал он.

Никто не пострадал.

Утром 31 мая министерство обороны России заявило, что за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 216 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России.

Ночью 31 мая на территории республики Крым был объявлен режим опасности атаки беспилотников. Региональное управление МЧС сообщало, что над полуостровом работали силы ПВО.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы..

