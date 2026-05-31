Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

В Румынии рассказали о реакции общества на инцидент с БПЛА

Кристою: общество в Румынии сомневается в официальной версии инцидента с дроном
Inquam Photos/George Calin via Reuters

Общество Румынии задает «многочисленные вопросы» из-за падения в Галаце беспилотника. Об этом заявил румынский публицист Ион Кристою.

Он отметил, что официальные версии вызывают у жителей страны сомнения и усугубляют подозрения в том, что была совершена диверсия. Публицист пишет: «намекают, что [инцидент] был организован вместе с украинцами, чтобы дать им деньги для беспилотных летательных аппаратов»,

По его словам, общество считает, что это была «уловка для быстрого подписания [контракты по европейской программе вооружений] SAFE». Кроме того, выдвигаются предположения о том, что инцидент направлен на усиление антироссийской истерии.

До этого постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что безосновательные обвинения в адрес России из-за БПЛА в Румынии являются проявлением русофобии.

Ранее Захарова прокомментировала инцидент с БПЛА в Румынии.

 
Теперь вы знаете
Удар возмездия по Украине, компенсация отдыха и массовый сбой Figma. Главное за 30 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!