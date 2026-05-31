Кристою: общество в Румынии сомневается в официальной версии инцидента с дроном

Общество Румынии задает «многочисленные вопросы» из-за падения в Галаце беспилотника. Об этом заявил румынский публицист Ион Кристою.

Он отметил, что официальные версии вызывают у жителей страны сомнения и усугубляют подозрения в том, что была совершена диверсия. Публицист пишет: «намекают, что [инцидент] был организован вместе с украинцами, чтобы дать им деньги для беспилотных летательных аппаратов»,

По его словам, общество считает, что это была «уловка для быстрого подписания [контракты по европейской программе вооружений] SAFE». Кроме того, выдвигаются предположения о том, что инцидент направлен на усиление антироссийской истерии.

До этого постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что безосновательные обвинения в адрес России из-за БПЛА в Румынии являются проявлением русофобии.

