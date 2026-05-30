Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

Постпред связал с русофобией обвинения в адрес России из-за БПЛА в Румынии

Ульянов счел обвинения в адрес РФ из-за БПЛА в Румынии примером русофобии
Inquam Photos/Reuters

Безосновательные обвинения в адрес России из-за БПЛА в Румынии являются проявлением русофобии. Об этом заявил на своей странице в соцсети X постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Россию обвинили в атаке беспилотника на Румынию еще до проведения какого-либо расследования. Были сделаны очень серьезные выводы без всякого разбирательства. Это пример крайне примитивной русофобии, а также неуважения со стороны румынских властей к самим себе и своим гражданам», — говорится в публикации.

30 мая член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Россия не имеет причин для того, чтобы наносить удары по гражданским объектам в европейских странах.

В ночь на 29 мая беспилотник упал на крышу многоквартирного дома в городе Галац в Румынии. Два человека получили травмы. Бухарест поспешил обвинить в произошедшем Москву. Как заявили румынские власти, БПЛА якобы летел в направлении Украины для нанесения ударов. Руководство республики предупредило, что примет дипломатические меры в отношении России.

Ранее Захарова прокомментировала инцидент с БПЛА в Румынии.

 
Теперь вы знаете
«LO» вместо «LOGIN»: как Пентагон почти изобрел интернет и что было дальше
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!