Минздрав назвал регионы России, где курят меньше всего

Чеченская Республика стала лидером в России по самому низкому уровню курения — всего 0,2% жителей употребляют табак. Об этом сообщили ТАСС в Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ.

В марте 2025 года низкие показатели зафиксировали в Ингушетии (6,17%), Кабардино-Балкарии (10,31%), Карачаево-Черкесии (11,18%) и Ямало-Ненецком автономном округе (11,58%).

На другом конце рейтинга — регионы с наибольшим числом курящих. Здесь лидером оказалась Еврейская автономная область с показателем 34,38%, за ней следуют Амурская область (28,78%), Бурятия (27,70%), Тыва (27,13%) и Алтай (26,91%).

Данные по продажам сигарет подтверждают картину. В Чечне и Ингушетии продажи табачной продукции на душу населения за январь-февраль 2025 года составили ноль. Очень низкие значения также у Дагестана (0,02 тыс. штук), Кабардино-Балкарии (0,05 тыс.) и Северной Осетии (0,06 тыс.).

Больше всего сигарет на душу населения за тот же период купили в Магаданской области (0,34 тыс. штук), Камчатском крае и Сахалинской области (по 0,30 тыс.), а также в Еврейской автономной и Мурманской областях (по 0,28 тыс.).

В Минздраве уточнили, что в марте 2025 года уровень курения среди россиян в возрасте от 15 лет составил 18,5%. Это немного выше, чем в марте 2024 года (18,48%), но ниже февральского показателя (18,68%). В целом, по данным Росстата, с 2019 года в стране наблюдается устойчивая тенденция к снижению числа курящих. За пять лет доля потребляющих табак сократилась с 23,2% до 18,6%.

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