В пяти аэропортах России ввели ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный), Казани, Нижнего Новгорода (Чкалов) и Чебоксар. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

До этого аналогичные меры вводили в аэропортах Геленджика и Сочи. Ограничения там уже сняли. Также полеты приостановили в Саратове, Волгограде, Калуге, Пензе и Тамбове.

Такие ограничения обычно связаны с угрозой атак беспилотников. Сигнал «Беспилотная опасность» объявляли в Мордовии, Ставропольском крае, Пензенской, Волгоградской и Липецкой областях.

Сигнал «Беспилотная опасность» предупреждает об опасности для объектов инфраструктуры. При атаке дронов рекомендуется найти надежное укрытие — здание с толстыми стенами и минимальным количеством окон, лучше всего подвал или внутреннюю комнату без окон. Если укрытия нет, нужно лечь на землю лицом вниз и закрыть голову руками. Следует внимательно слушать указания властей и экстренных служб, а также подготовить запас воды, пищи, аптечку, фонарик и батарейки.

Ранее на Украине объявили воздушную тревогу.