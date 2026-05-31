Два российских аэропорта приостановили работу

В аэропортах Геленджика и Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Кроме того, ограничения ввели в аэропортах Саратова, Волгограда, Калуги, Пензы и Тамбова. Прием и выпуск самолетов приостановили по той же причине.

Такие ограничения в российских аэропортах обычно вводят на фоне угрозы атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Так, ночью 31 мая на территории Ставропольского края объявили режим беспилотной опасности.

