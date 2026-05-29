Мошенники выманили у завкафедрой уголовного права воронежского вуза более 15 млн рублей

Преподаватель одного из вузов Воронежа стал жертвой мошенников и лишился более 15 млн рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе МВД России по региону.

По данным полиции, заведующий кафедрой уголовного и гражданского права обратился в правоохранительные органы после того, как перевел крупную сумму злоумышленникам.

18 мая мужчине предложили вступить в домовой чат управляющей компании. После отправки кода из смс «председателю» он потерял доступ к аккаунту на портале Госуслуг.

Позднее с ним связались люди, представившиеся сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ России. Они убедили преподавателя, что его средства якобы могут быть использованы для финансирования недружественного государства, и призвали срочно «спасти» деньги.

Мужчина перевел через терминалы около 11,5 млн рублей, маскируя операции под покупку мебели. Затем он продал автомобиль за 3,5 млн рублей и перевел мошенникам деньги в криптовалюте. После этого потерпевший сдал в ломбард ювелирные украшения на сумму около 2,5 млн рублей.

Обман раскрылся, когда злоумышленники потребовали у мужчины паспортные данные для оформления кредита. Общий ущерб составил 15,6 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

До этого эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал «Газете.Ru», что оформление подставного ТСЖ — одна из самых опасных схем мошенничества, при которой злоумышленники могут заполучить не только средства за коммунальные платежи со всего дома, но также личные данные людей и их подписи.

Ранее в Череповце женщина лишилась 5,6 млн рублей после общения в домовом чате.