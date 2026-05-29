Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Мошенники выманили у завкафедрой уголовного права воронежского вуза более 15 млн рублей

Завкафедрой уголовного права воронежского вуза перевел мошенникам 15 млн рублей
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

Преподаватель одного из вузов Воронежа стал жертвой мошенников и лишился более 15 млн рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе МВД России по региону.

По данным полиции, заведующий кафедрой уголовного и гражданского права обратился в правоохранительные органы после того, как перевел крупную сумму злоумышленникам.

18 мая мужчине предложили вступить в домовой чат управляющей компании. После отправки кода из смс «председателю» он потерял доступ к аккаунту на портале Госуслуг.

Позднее с ним связались люди, представившиеся сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ России. Они убедили преподавателя, что его средства якобы могут быть использованы для финансирования недружественного государства, и призвали срочно «спасти» деньги.

Мужчина перевел через терминалы около 11,5 млн рублей, маскируя операции под покупку мебели. Затем он продал автомобиль за 3,5 млн рублей и перевел мошенникам деньги в криптовалюте. После этого потерпевший сдал в ломбард ювелирные украшения на сумму около 2,5 млн рублей.

Обман раскрылся, когда злоумышленники потребовали у мужчины паспортные данные для оформления кредита. Общий ущерб составил 15,6 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

До этого эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал «Газете.Ru», что оформление подставного ТСЖ — одна из самых опасных схем мошенничества, при которой злоумышленники могут заполучить не только средства за коммунальные платежи со всего дома, но также личные данные людей и их подписи.

Ранее в Череповце женщина лишилась 5,6 млн рублей после общения в домовом чате.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!