Состоятельным россиянам за сорок понравилось спать на нарах и есть баланду

В России вырос спрос на отдых в гостиницах-казематах, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, особой популярностью у туристов пользуется переделанная в отель тобольская тюрьма, где в январе 1850 года во время этапирования в Омск находился писатель Федор Достоевский.

Mash утверждает, что отели-тюрьмы пользуются спросом в первую очередь среди тех, кто стремится отдохнуть от городского шума и суеты. При достаточно высокой цене (от 8 тысяч рублей за сутки проживания) интерьеры номеров нарочито мрачные и примитивные, чтобы постоялец мог хотя бы отдаленно ощутить атмосферу прежней истории здания.

Тематическая направленность отдыха подкрепляется различными элементами из тюремного быта: например, в некоторых номерах еду под видом баланды подают через специальные отверстия в двери, а комнаты невысокой категории обставлены двухъярусными кроватями наподобие шконок. Вместо традиционных банных халатов гостям выдают тюремные робы.

Владелец одного из таких объектов размещения поделился наблюдениями о том, что его типичный клиент — это состоятельный россиянин в возрасте от 40 лет, которому захотелось новых впечатлений. Планы на открытие отелей-тюрем есть в Пермском крае, Рязанской и Калужской областях.

Практика превращения бывших мест лишения свободы в рекреационные зоны широко распространена на Западе, а недавно к этому тренду приобщилась и Украина.

Ранее россияне назвали неочевидный способ выбора места отпуска.