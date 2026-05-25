Россияне назвали неочевидный способ выбора места отпуска

Более 40% опрошенных россиян принимают решение о месте отпуска на основе новостей
Перед тем как отправиться в поездку, 90% опрошенных россиян обязательно изучают последние новости о месте будущего отдыха — не только об отеле или апартаментах, но и о направлении в целом. У 44% информация о событиях в выбранной локации может повлиять на решение о поездке. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного коммуникационным агентством FAVES Communications и сервисом онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 39% отмечают, что им в целом интересно заранее узнать, что происходит в месте, выбранном для путешествия. Также 7% читают только те новости о месте отпуска, которые непосредственно связаны с туризмом и отдыхом. И только 10% респондентов признались, что их последние сведения о выбранном курорте не волнуют.

Реже всего интерес к новостям о месте отдыха проявляют молодые россияне: 14% из тех, кому от 18 до 30 лет. Среди респондентов старше 50 лет наиболее высока доля тех, кто следит за новостями о выбранном направлении и из-за них может изменить свои планы (сразу 48%). Доля тех, кому просто хочется быть в курсе событий, наиболее высока в возрастной когорте от 41 до 50 лет (48%).

При этом новости остаются важной частью жизни россиян и непосредственно во время поездок в отпуск. 40% продолжают читать и смотреть СМИ на отдыхе как обычно, еще 49% — делают это чуть реже, чем в рабочие дни, но все равно следят за актуальной повесткой. И лишь 11% опрошенных в отпуске предпочитают отдыхать и от новостей тоже.

Чаще других активно следить за новостями в отпуске продолжают россияне старше 50 лет — сразу 57% из них не изменяют этой привычке, еще 38% читают и смотрят СМИ чуть реже обычного и только 5% полностью отказываются от этого. И наоборот: отдых от информационного контента особенно сильно ценит молодежь — среди респондентов 18–30 лет каждый пятый (19%) в отпуске устраивает себе осознанный новостной детокс.

89% россиян следят за повесткой даже на отдыхе, стараясь быть в курсе последних событий, подытожила основатель коммуникационного агентства FAVES Communications Юлия Царева.

В опросе приняли участие более 1,1 тыс. россиян.

