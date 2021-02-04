С завтраком в камере: как используются бывшие тюрьмы

Украинские власти объявили о начале проведения аукционов по продаже свободных тюремных зданий и сооружений. «Мы ожидаем, что аукционы начнутся в этом месяце, в феврале. То есть, процесс уже начался, мы документы на приватизацию первой тюрьмы уже передадим в Фонд госимущества в эту пятницу», — цитирует Укринформ министра юстиции Украины Дениса Малюська.

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К концу марта, пояснил министр, власти будут иметь понимание, «кто покупатель и какую сумму он заплатит».

О приватизации свободных тюрем Украина объявляла еще в августе прошлого года и вот теперь готова реализовать задуманное. В стране насчитывается 27 законсервированных тюрем, которые не используются уже несколько лет.

Ранее Малюська анонсировал «большую распродажу» бывших тюрем с последующим переходом в «большое строительство» новых тюрем.

Первый такой объект на продажу – под Киевом в городке Ирпень. Второй — во Львове. И еще один - в Одессе.

Власти обещают «прозрачные торги» через систему ProZorro. Считается, что таким образом будет определен покупатель, который предложит лучшую цену. Часть вырученных от продажи тюрем средств останется на счетах исправительной системы, а остальное – в госбюджет.

На самом деле, тюрем в мире меньше не становится, этих заведений хронически не хватает, а на продажу идут те, которые уже не выгодно эксплуатировать в силу их ветхости. По данным Совета Европы за 2019 год тюрьмы переполнены. Средний показатель по Европе - 106 заключенных на 100 000 населения. Этот показатель в России — 386 заключенных, Турция — 329, Грузия – 270.

В России, как ранее поясняли «Газете.Ru» во ФСИН, постепенно закрывается тюрьмы, в которых находится гораздо меньше заключенных, чем по установленному лимиту наполнения. В первую очередь под «сокращение» попадают тюрьмы со значительным износом основного фонда, а также те, где нет условий для трудоустройства заключенных. Планирует ли ФСИН продавать такие тюрьмы через аукционы, как это делают на Украине, представители ведомства не уточнили.

И своя легенда с гильотиной

Тем не менее во многих странах довольно активно идет процесс приватизации как действующих тюрем, так и закрывающихся. Украина пошла этим же путем. А, например, для Италии, Финляндии или Швейцарии это уже рутинное дело по продаже недвижимости. Италия периодически обновляет путеводители по бывшим тюрьмам, едва ли не каждая из которых – достопримечательность мирового масштаба. Тюрьма Карчери в Венеции, например, была построена в 16 веке. Тут лорд Байрон добровольно провел ночь в одной из камер — для вдохновения хотел проникнуться зловещей атмосферой. Теперь тут музей. К бывшей тюрьме Карчери ведет Мост Вздохов. Минуя его, осужденные бросали прощальный взгляд на город, горько вздыхали.

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Одна из самых известных в Европе бывших тюрем, ставших отелем, на полуострове Катаянокка в центре Хельсинки. Здание бывшей тюрьмы здесь в форме креста. Отель имеет твердых 4 звезды, номера выглядят прилично, но система осталась коридорной. Возле ресепшн продают сувениры на тюремную тематику, включая наручники. Из недостатков клиенты отмечают только плохой сигнал wi-fi из-за толстых стен.

Обычно новые собственники «мест заключения» стараются сохранить характерный колорит. В латвийском городе Лиепае, например, можно переночевать в бывшей тюрьме, где за дополнительную плату «надзиратель» готов «бить и унижать».

Одной из достопримечательностью Швейцарии считается бывшая кантональная тюрьма в Люцерне. Здесь теперь отель, перепрофилированный из каземата еще в начале 2000-х. Судя по официальному сайту тюрьмы-отеля ночь в одиночном руме с завтраком и душем стоит тут 170 швейцарских франков, без завтрака — 150 франков. Почти 135 лет здесь отбывали срок убийцы, грабители и аферисты, изредка пытаясь убежать. «Раньше каждый заключенный, входящий в камеру, слышал фразу «Теперь это твой новый дом». В настоящее время только толстые стены, тяжелые двери и узкие кровати напоминают о первоначальном предназначении нашего отеля. Но ничего страшного, он недавно отремонтирован и удовлетворит все ваши потребности», — зазывает администрация.

Москвичка Мария Макарова, чья профессиональная деятельность уже больше двадцати лет связана со Швейцарией, с восхищением рассказывает, как власти Люцерна распорядились местной тюрьмой. Это здание 1862 года. Тюрьму закрыли еще в 1998 году. Но открыли отель, сдав его в аренду на 30 лет. Практичные швейцарцы не любят терять деньги.

«Да, это отель 2*, да, спартанские условия проживания, но это центр города, удобное расположение, интересная концепция. Это первая тюрьма в Швейцарии, которую вы никогда не захотите покинуть», - гласила реклама на сайте Löwengraben Jailhotel», — рассказала«Газете.Ru» Макарова, посещавшая эту местную достопримечательность.

В отеле были и номера «люкс» — это бывший офис начальника тюрьмы и библиотека, то есть, самые просторные помещения.

Если в старых замках для поддержания прайса непременно обитает привидение, то в этом отеле-тюрьме была своя легенда. Сотрудники обязательно рассказывали туристам, что у них в подвале стояла гильотина «в прекрасном рабочем состоянии». Сейчас ее, правда, передали в Исторический музей Люцерна, добавляет Макарова.

Местные жители ходили в тюремный отель на экскурсии, и у туристов, которым хотелось новых впечатлений, тюрьма-отель тоже пользовался спросом. Очень любили тут останавливаться туристы из США. «Отель просуществовал до 2017 года, спрос потихоньку сошел «на нет». Видимо, Швейцария - это не та страна, где хочется ночевать в тюремной обстановке. А может быть, владельцы ошиблись в своей ценовой политике? Не знаю. Но с удивлением обнаружила недавно, что отель снова работает. И туристы, выходившие из него на улицу, не выглядели изможденными узниками», — заключает Макарова.

Тюрьма — проблемный бизнес

Открытие отелей и ресторанов в зданиях бывших тюрем — на самом деле большая редкость, хотя пустующих тюрем в разных странах немало, уточняет креативный директор агентства ресторанного маркетинга FoodisPR Дмитрий Алексеев.

«Как демонстрирует мировая практика, концепция такого проекта, скорее всего, будет иметь привязку к cпецифическому прошлому сооружения, но не обязательно. Например, в здании бывших исправительных учреждений открываются даже пятизвёздочные сетевые отели, в концепции и атмосфере которых, разумеется, нет и намёка на тюремную тематику», — говорит Алексеев.

Примеры пятизвездочных тюрем — «Het Arresthuis» с 40 стильными номерами, переоборудованными из 150 камер, в историческом центре голландского города Рурмонд. Или знаменитый Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet в здании бывшей тюрьмы.



Перепрофилировать тюрьму— это масса дополнительных проблем для инвестора, отмечет Алексеев. «С другой стороны, если речь идёт о здании, представляющем историческую и архитектурную ценность, то инвестор столкнётся с огромным количеством дополнительных сложностей, требований и проверок, что значительно увеличит необходимый объём инвестиций. Но плюс в том, что, как правило, тюрьма – это крепкое кирпичное здание, как, например, Кресты в Санкт-Петербурге. Такие объекты обычно переходят в частные руки с большим запасом прочности, в хорошем состоянии, ведь это режимный объект», — иронизирует эксперт.

Все началось с США, штат Теннеси

Впервые тюрьма была передана в частные руки в 1983 году в США, штат Теннесси (Corrections Corporation of America), поясняет кандидат географических наук, доцент кафедры региональной экономики и географии РУДН Татьяна Крайденко.

«Наиболее востребованными оказались здания тюрем в крупных и средних городах. Так, здание закрытого исправительного учреждения Артура Килла (штат Нью-Йорк, США, функционировало с 1976 по 2011 годы) было выкуплено в 2014 году за $7 млн. Объем дополнительных инвестиций — $20 млн. Здание используется для съемок сериалов», — рассказала эксперт РУДН.

Государственную тюрьму строгого режима Брашни-Маунтин (Теннеси, США,) частная компания перепрофилирует под туристический центр. В Финляндии в зданиях бывших тюрем в Хельсинки и Турку функционируют отели. Отель Kakola открылся в Турку в сентябре 2020 года, Hotel Katajanokka в мае 2007 года.

Тюрьма Браши Маунтин была открыта в 1896 году. В 2009 году была закрыта. При этом 86 га тюремного участка принадлежат Совету по экономическому развитию округа Морган и эта земля была сдана в аренду. Сейчас на этой территории имеются ресторан, магазины, винокурня и другие объекты. Но главное, здесь были созданы около 60 рабочих мест, чем и гордятся местные власти.

«Наиболее коммерчески привлекательным с точки зрения повышения экономической эффективности использования зданий бывших тюрем являются исторические здания, которые легко перепрофилировать в музей (Нижегородский острог в Нижнем Новгороде (РФ), Музей Бутырской тюрьмы в Москве, Музей «Кресты» в Санкт-Петербурге, Восточная государственная тюрьма в Филадельфии (США), тюрьма на острове Роббен (ЮАР), Тауэр (Великобритания), тюрьма на острове Дьявола (Франция) и т.д.», — отмечает Крайденко.

Логично, что часть тюрем перестраивается под хостелы и гостиницы, поскольку изначальная планировка предусматривает возможности номерного фонда.

Часть бывших тюремных зданий в дальнейшем используется как общественные пространства в городе и развиваются как объекты социальной инфраструктуры — приюты для бездомных, общественные центры и т.д. В Тауэре (Великобритания) имеется также ряд частных квартир, в которых проживает в основном обслуживающий персонал.

Тюрьма на острове Дьявола была открыта в 1853 году, работала 100 лет и носила название «Зеленый ад». В 1965 году была передана Францией в управление Гвианскому космическому центру, который в последующем превратил историческое здания в туристическую достопримечательность.