Жителей Урала предупредили о смерчах

На Урале 31 мая ожидаются ливни, грозы и шквалистый ветер
В Курганской и Тюменской областях в воскресенье, 31 мая, прогнозируется непогода с ливнями, шквалистым ветром со скоростью до 20-25 м/с, грозами и крупным градом, передает Ura.ru.

Синоптик Илья Винштейн не исключил, что в регионе будут смерчи.

По данным уральского Гидрометцентра, в Свердловской области мощные и продолжительные дожди могут привести к интенсивным подъемам уровней воды в реках.

В начале недели сильные дожди и паводки вновь обрушились на Северный Кавказ: в Карачаево-Черкесии не выжил мужчина, в Чечне из подтопленных сел эвакуировали семьи, а в Дагестане затопило дороги. Под водой оказались улицы Махачкалы, были повреждены дамбы, мосты и коммунальная инфраструктура.

По данным дорожных служб, после мартовских и апрельских паводков в Дагестане были закрыты 17 поврежденных участков дорог, хотя для части из них организовали объезды. Жителей и туристов власти призвали без крайней необходимости не ездить в горные районы республики. Из-за переувлажнения грунта там возник риск новых обвалов, камнепадов, оползней и схода лавин.

Ранее Владивосток «поплыл» после ночного ливня.

 
