Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

«Бог просит «что-то другое»: экс-глава католиков Москвы назвал причину своего ухода

Архиепископ Пецци не может управлять католической епархией по состоянию здоровья
Bulkin Sergey/Global Look Press

Архиепископ Павел Пецци объяснил «Коммерсанту», что ушел с поста главы московской католической архиепархии Божией Матери после 19 лет службы по состоянию здоровья.

Он подчеркнул, что назвал причину своего ухода, чтобы не распространялись теории заговора и ложные слухи.

«Бог просит «что-то другое» у меня самого. Я продолжу жить Москве и служить здесь, пусть и в другом качестве, новом для меня — епископа на покое», — сказал 65-летний Пецци.

Он попросил верующих продолжать за него молиться.

В начале мая стало известно, что папа Римский Лев XIV принял отставку архиепископа Павла Пецци по причине ухудшения здоровья. Временно исполнять обязанности главы архиепархии будет вспомогательный епископ Николай Дубинин, назначенный папой Римским апостольским администратором до назначения нового главы. На этом фоне генеральный викарий архиепархии священник Кирилл Горбунов отметил, что понтифик сам определит срок назначения преемника Пецци.

Ранее Ватикан назначил главой епархии в США нелегального мигранта из багажника.

 
Теперь вы знаете
«LO» вместо «LOGIN»: как Пентагон почти изобрел интернет и что было дальше
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!