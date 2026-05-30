«Бог просит «что-то другое»: экс-глава католиков Москвы назвал причину своего ухода

Архиепископ Пецци не может управлять католической епархией по состоянию здоровья

Архиепископ Павел Пецци объяснил «Коммерсанту», что ушел с поста главы московской католической архиепархии Божией Матери после 19 лет службы по состоянию здоровья.

Он подчеркнул, что назвал причину своего ухода, чтобы не распространялись теории заговора и ложные слухи.

«Бог просит «что-то другое» у меня самого. Я продолжу жить Москве и служить здесь, пусть и в другом качестве, новом для меня — епископа на покое», — сказал 65-летний Пецци.

Он попросил верующих продолжать за него молиться.

В начале мая стало известно, что папа Римский Лев XIV принял отставку архиепископа Павла Пецци по причине ухудшения здоровья. Временно исполнять обязанности главы архиепархии будет вспомогательный епископ Николай Дубинин, назначенный папой Римским апостольским администратором до назначения нового главы. На этом фоне генеральный викарий архиепархии священник Кирилл Горбунов отметил, что понтифик сам определит срок назначения преемника Пецци.

