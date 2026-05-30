В Петербурге мужчина открыл огонь по автобусам из пневмата

В Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе по автобусам из пистолета

В Московском районе Санкт-Петербурга задержали молодого человека, стрелявшего по рейсовым автобусам из пневматического пистолета. Об этом пишет в Telegram-канале региональное управление МВД.

В ведомстве рассказали, что 24 мая водитель сообщил о повреждении стекол в двух автобусах на остановке общественного транспорта на Витебском проспекте. Сначала мужчина услышал хлопки, а потом заметил отъезжающий от места происшествия автомобиль.

Как уточняется в посте, полицейские задержали 23-летнего подозреваемого с пистолетом, из которого, по предварительным данным, были сделаны выстрелы. После инцидента возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ («Вандализм»). Задержанному избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

