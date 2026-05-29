ВОЗ сообщила о сотнях случаев заражения Эболы в ДР Конго

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает данными о 906 предполагаемых случаях заражения вирусом Эбола в Демократической Республике Конго. Об этом на брифинге в Женеве сообщила эксперт ВОЗ Анаис Леган.
По ее словам, среди зарегистрированных подозрительных случаев насчитывается 223 предполагаемых летальных исхода, которые могут быть связаны с заболеванием.
Представитель организации отметила, что все выявленные случаи продолжают проверяться. Она подчеркнула, что статистика может измениться по мере расширения возможностей тестирования и поступления новых результатов расследования.
В ВОЗ уточнили, что на данный момент специалисты продолжают изучать ситуацию, связанную со вспышкой Эболы в ДР Конго.
17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. По данным ВОЗ, зафиксировано международное распространение заболевания.
Ранее инфекционист допустил завоз лихорадки Эбола в Россию.