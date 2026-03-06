Размер шрифта
Общество

Россиянка отправилась во Вьетнам и стала бездомной, когда ее бросил бойфренд

Baza: 21-летняя россиянка больше двух месяцев была бездомной во Вьетнаме
Кадр из видео/Telegram-канал «Baza»

Россиянка два месяца выживала без денег и крыши над головой во Вьетнаме после разрыва с бойфрендом, сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, еще находясь в Калининграде, 21-летняя Мария начала встречаться мужчиной старше ее на 17 лет.

Партнер пригласил ее в новогоднее путешествие по Азии за его счет, но на отдыхе стал злоупотреблять алкоголем, и когда Мария высказала свое недовольство, бросил ее одну в чужой стране.

«Он уже не раз оставлял меня на улице без денег. Моя ошибка в том, что всегда была полностью зависима финансово от него. Моя жизнь была в его руках в этом путешествии. <...> Я осталась на улице сразу после Нового года. Приходилось просить помощи у туристов или у местных», — говорит Мария.

Родные не смогли собрать ей денег даже на обратный билет, и два месяца Мария ночевала где придется. За это время виза просрочилась, но в конце февраля ее нашли российские волонтеры. Сейчас они собирают деньги на штраф и билет в Россию, а туристка находится в реабилитационном центре для бездомных.

После возвращения на родину Мария собирается поступить в университет и начать копить, чтобы больше никогда не оказаться в подобной ситуации.

Ранее тайский таксист помог россиянину в поиске пропавшей в Бангкоке сестры.

 
