В РПЦ рассказали, что символизирует зеленый цвет в день Святой Троицы

Это случилось в одно время празднования иудеями. Зеленый цвет дня Святой Троицы связан с воспоминанием о явлении Бога у вечнозеленого Мамврийского дуба и с праздником первого урожая. Об этом рассказал в интервью РИА Новости настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ имени М.В. Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский.

По его словам, прямого богословского обоснования для зеленого цвета нет, в данном случае речь идет о символике. Согласно Библии, сошествие Святого Духа на апостолов произошло на 50-й день после вознесения Иисуса Христа. В то же время иудеи праздновали Пятидесятницу — праздник первого урожая, связанного с первыми плодами растений.

Некоторые богословы также связывают зеленый цвет с явлением трех ангелов Моисею под зеленым Мамврийским дубом, что стало символом Троицы, поделился протоиерей.

День Святой Троицы, также называемый Пятидесятницей, — один из 12 главных (двунадесятых) праздников Русской православной церкви, отмечаемый на 50-й день после Пасхи. Храмы традиционно украшают свежей зеленью, ветками березы и цветами, а священнослужители облачаются в одеяния зеленого цвета, символизирующего жизнь и обновление.

