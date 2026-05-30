Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

В РПЦ рассказали, что символизирует зеленый цвет в день Святой Троицы

Священник Вигилянский объяснил символику зеленого цвета на день Святой Троицы
Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Это случилось в одно время празднования иудеями. Зеленый цвет дня Святой Троицы связан с воспоминанием о явлении Бога у вечнозеленого Мамврийского дуба и с праздником первого урожая. Об этом рассказал в интервью РИА Новости настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ имени М.В. Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский.

По его словам, прямого богословского обоснования для зеленого цвета нет, в данном случае речь идет о символике. Согласно Библии, сошествие Святого Духа на апостолов произошло на 50-й день после вознесения Иисуса Христа. В то же время иудеи праздновали Пятидесятницу — праздник первого урожая, связанного с первыми плодами растений.

Некоторые богословы также связывают зеленый цвет с явлением трех ангелов Моисею под зеленым Мамврийским дубом, что стало символом Троицы, поделился протоиерей.

День Святой Троицы, также называемый Пятидесятницей, — один из 12 главных (двунадесятых) праздников Русской православной церкви, отмечаемый на 50-й день после Пасхи. Храмы традиционно украшают свежей зеленью, ветками березы и цветами, а священнослужители облачаются в одеяния зеленого цвета, символизирующего жизнь и обновление.

Ранее в подмосковном городе отменили крестный ход на Троицу из-за угрозы с неба.

 
Теперь вы знаете
Добавки тестостерона меняют «мужественность». Как они работают и почему не стоит избегать лечения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!