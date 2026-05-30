На Кубани после атаки украинских дронов загорелась нефтебаза

Inna Varenytsia/Reuters

Пожар произошел на территории нефтебазы в Армавире после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в Telegram-канале сообщила администрация города.

В заявлении уточняется, что повреждения получил объект ООО «Южная нефтяная компания».

«На место происшествия выехали пожарные расчеты, сотрудники МЧС России и представители правоохранительных органов», — говорится в тексте.

По данным властей, специалисты уже локализовали возгорание на нефтебазе. Никто из людей не пострадал.

«На месте происшествия продолжают работать аварийные службы. Специалисты занимаются оценкой нанесенного ущерба», — отмечается в публикации.

Администрация в связи с произошедшим призвала жителей Армавира не поддаваться панике и доверять информации только из официальных источников.

В ночь с 29 на 30 мая над Ростовской областью сбили почти полсотни украинских БПЛА. В том числе атаке подвергся Таганрог, где загорелись танкер, резервуар с топливом и административное здание на территории порта. Огнеборцы уже потушили пожар. Утечки мазута на месте происшествия зафиксировано не было.

Ранее в порту Темрюка после налета беспилотников произошел пожар.

 
