В подмосковном городе отменили крестный ход на Троицу из-за угрозы с неба

В подмосковной Истре отменили крестный ход по случаю праздника Святой Троицы в связи с «возможной угрозой атаки БПЛА». Об этом сообщается в Telegram-канале местной администрации.

В сообщении уточняется, что крестный ход должен был состояться 31 мая в храме Жен Мироносиц, а решение о его отмене является вынужденным и «обусловлено безопасностью людей при нахождении на улице».

При этом истринская администрация выразила надежду на то, что праздничные молебны в храмах муницпального округа удастся провести «в обычном режиме».

Крестный ход на Троицу был анонсирован местными властями в том же канале 22 мая. Предполагалось,что он начнется сразу после завершения литургии около 11:00 и пройдет от Мироносицкого храма через Качаброво до Троицкого храма в селе Троицкое, где должен был состояться молебен с последующим чаепитием для всех участников.

День Святой Троицы, также называемый Пятидесятницей, — один из 12 главных (двунадесятых) праздников Русской православной церкви, отмечаемый на 50-й день после Пасхи. Храмы традиционно украшают свежей зеленью, ветками березы и цветами, а священнослужители облачаются в одеяния зеленого цвета, символизирующего жизнь и обновление. Также в народе существует обычай освящать в церкви и приносить домой березовые ветки и полевые травы, которые затем хранят за иконами как оберег.

Ранее в российском городе отменили массовые мероприятия из-за атак БПЛА.