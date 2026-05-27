В подмосковном городе отменили крестный ход на Троицу из-за угрозы с неба

Aleksandr Gusev/Global Look Press

В подмосковной Истре отменили крестный ход по случаю праздника Святой Троицы в связи с «возможной угрозой атаки БПЛА». Об этом сообщается в Telegram-канале местной администрации.

В сообщении уточняется, что крестный ход должен был состояться 31 мая в храме Жен Мироносиц, а решение о его отмене является вынужденным и «обусловлено безопасностью людей при нахождении на улице».

При этом истринская администрация выразила надежду на то, что праздничные молебны в храмах муницпального округа удастся провести «в обычном режиме».

Крестный ход на Троицу был анонсирован местными властями в том же канале 22 мая. Предполагалось,что он начнется сразу после завершения литургии около 11:00 и пройдет от Мироносицкого храма через Качаброво до Троицкого храма в селе Троицкое, где должен был состояться молебен с последующим чаепитием для всех участников.

День Святой Троицы, также называемый Пятидесятницей, — один из 12 главных (двунадесятых) праздников Русской православной церкви, отмечаемый на 50-й день после Пасхи. Храмы традиционно украшают свежей зеленью, ветками березы и цветами, а священнослужители облачаются в одеяния зеленого цвета, символизирующего жизнь и обновление. Также в народе существует обычай освящать в церкви и приносить домой березовые ветки и полевые травы, которые затем хранят за иконами как оберег.

Ранее в российском городе отменили массовые мероприятия из-за атак БПЛА.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

