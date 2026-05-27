В Самарской области на свободу вышел каннибал, кормивший гостей мясом матери

Самарцы боятся маньяка, вернувшегося к ним после срока за убийство матери
Маньяк, который расправился с матерью и давал людям употреблять ее в пищу, вышел на свободу. Об этом сообщает kp.ru.

Мужчина из Суходола по имени Сергей Гаврилов стал фигурантом уголовного дела о каннибализме после инцидента, произошедшего в 2009-м году, когда ему было 27 лет. В тот момент он вернулся из мест лишения свободы, а его мать недавно вышла на пенсию.

Узнав, что родительница получила первую выплату, Гаврилов стал просить деньги и набросился на нее после отказа.

«Он ударил ее кирпичом по голове, а потом накинул на шею электрический шнур», – сообщается в публикации.

После расправы он бросил тело женщины на балконе, где она пролежала 39 дней. Сын тем временем тратил ее деньги на спиртное, развлечения и еду. Когда денег на еду стало не хватать, он срезал с тела матери куски мяса и готовил разные блюда. Их он ел сам и угощал гостей.

Когда умершую обнаружили на балконе, мужчину задержали, в его отношении возбудили дело.

«Мужчина заявил, что на такой шаг его толкнуло чувство голода. И вообще, мясо ему не понравилось – мол, слишком жирное», – сообщается в публикации.

Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы. В 2018-м году он просил об освобождении. Ему отказали, но спустя несколько лет выпустили.

После этого в квартире матери он не жил, но приходил к дому и «ошивался» рядом. По словам местных жителей, он работал в магазине стройматериалов, но где находится сейчас – неизвестно. Соседи отмечают, что не могут запретить ему ходить на этой территории, но в случае, если он захочет вернуться и поселиться, не дадут ему этого сделать.

Ранее маньяк-каннибал Спесивцев не выплатил миллион рублей дочери одной из жертв.

 
